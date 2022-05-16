本报记者 申少铁

一夜春雨，乍暖还寒。4月29日早上8点，上海市长宁区虹桥街道安东居民区主干道上已有几名身穿防护服的医护人员在准备核酸检测试剂，安东居民区党总支书记汪文卿带着居委会工作人员在一旁协助。

半小时后，核酸采样正式开始。居民陆续下楼、登记信息、采集咽拭子。“我们在小区中心主干道上安排了3个采样点，在方便居民的同时减少人员聚集。”汪文卿介绍，安东居民区有3200多名居民，其中60岁以上的老人达1029人。“在做好疫情防控的同时，要保障好居民基本生活。”汪文卿说。

一上午，汪文卿的电话、微信响个不停，有居民咨询、有街道分配任务，他都有条不紊地处理着。

“昨天小区核酸筛查发现两例阳性，今天下午要完成感染者转运。”接到虹桥街道打来的电话，汪文卿眉头一紧。他赶紧电话通知感染者所在的居民楼楼长，安排管控措施；随后又告知两名感染者和家属，叮嘱他们准备好生活用品，以备转运。

上午11点，汪文卿来到居委会活动室，安排3名志愿者为小区里的老人、残疾人、低保户等重点人群上门配送爱心物资。只见活动室内整齐码放着几堆物资：有爱心超市为高龄老人捐赠的蔬菜包，有爱心企业给残疾人捐赠的水果，有民政部门向低保户发放的物资包……“小区有194名80岁以上的老人、169名残疾人、22户低保户，要格外关注。”汪文卿说，居民在网上购买的生活物资也大多由志愿者配送，每天上下午各一趟。

安东居民区封控后，汪文卿召集16名在职党员组成临时党支部，并发动一群青年志愿者组建社区防疫服务队，负责核酸采样、物资保障、送医配药等工作。疫情防控工作纷繁复杂，有时居民不理解，汪文卿总是耐心地安抚、解释。“我们要把心态摆正，时刻保持一颗为人民服务的心。只要能获得居民的认可和支持，我就很有成就感。”汪文卿说。

《 人民日报 》（ 2022年05月16日 02 版）

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