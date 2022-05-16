本报北京5月15日电 （记者朱竞若、王昊男）5月13日开始，北京市利用周末窗口期，连续3天对12个区域开展核酸筛查，其中，13日检出4管混采阳性，14日检出11管混采阳性，感染者涉及公交、工地、快递等重点行业重点场所。坚持“动态清零”不动摇，北京市疫情防控工作领导小组决定，16日、17日、18日，东城、西城、朝阳、海淀、丰台、石景山、房山、通州、顺义、昌平、大兴和经开区等12个区继续进行三轮区域核酸筛查，其他5个区进行常态化核酸检测。据介绍，根据疫情形势，北京市将继续坚持区域核酸筛查和常态化核酸检测相结合，不失一处不漏一人，将隐匿传播捞干筛净。

本轮疫情发生以来，北京市开展了多轮区域核酸筛查，对及时采取管控措施、排查风险隐患、阻断疫情传播发挥了重要作用。15日召开的北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会通报，北京新增一起岳各庄市场相关聚集性疫情，就是通过社会面核酸筛查发现。截至15日15时，该起聚集性疫情共发现15例感染者，活动轨迹涉及岳各庄市场、新发地市场等地。

丰台区连夜统筹，争分夺秒，深挖细查病毒链条，快速锁定传播源头。目前，岳各庄批发市场已临时休市，蔬菜区、水果区及市场周边平房区实行封控，相关密接和高风险人员均已完成闭环转运和集中隔离；对市场内3480人核酸采样和2000余件环境货品样本检测，结果均为阴性。新发地市场相关区域实行临时管控，疫情防控提级管理，从业人员及商户每日进行核酸检测的同时，以10小时为间隔进行抗原试剂自测。在严格做好市场防疫工作的同时，丰台区将继续指导新发地市场持续扩充货源，全力做好保供稳价工作，托稳首都“菜篮子”。

目前，北京市本轮疫情的传播链条已经摸清。4月22日至5月15日15时，北京市已累计报告1074例新冠肺炎病毒感染者。北京市疾病预防控制中心副主任庞星火介绍，目前，北京市疾控中心已累计完成461例本土感染者标本测序，序列比对结果显示，全市存在两条独立传播链并引发传播链分支，均与近期京外聚集性疫情及其外溢至其他省市的病毒序列完全一致。感染源明确的新增病例均与之前通报的感染者存在流行病学关联。“社会面仍存在隐匿传染源，疫情传播尚未完全阻断。”

严防死守、筛管并举，及时扑灭风险苗头。北京市政府新闻发言人徐和建表示，重点地区、重点行业、重点场所、重点人群是疫情防控的关键所在，北京将加强快递外卖配送、农贸批发市场、餐饮超市等食品经营单位，宾馆酒店、公交地铁、环卫及物业从业人员等重点行业的重点人群核酸筛查，做到应检尽检，不漏一人。“相关单位要做好风险人员排查，加强员工管理，建立人员台账，掌握员工动态，严格落实测温验码、健康监测、核酸检测、查验证明等防控措施。相关从业者也要做好个人防护，警惕职业暴露风险。”

《 人民日报 》（ 2022年05月16日 02 版）

(责编：岳弘彬、袁勃)