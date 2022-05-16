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上海分阶段推进复商复市（抓细抓实各项防疫工作）

继续做好生活物资托底保供

2022年05月16日05:18 | 来源：人民网－人民日报
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　　●运营商业网点从不足1400个增至目前10625个 

　　●纳入“白名单”的配送寄递人员已达11.8万人 

　　●4月下旬以来，市场监管部门立案查处保供违法案件40起

　

　　本报上海5月15日电　（记者李泓冰、曹玲娟）在15日召开的上海市疫情防控工作新闻发布会上，上海市副市长陈通宣布，上海将按照“有序放开、有限流动、有效管控、分类管理”原则，严格落实各项疫情防控措施，从5月16日起分阶段推进复商复市。

　　为做好群众基本生活保障和生活物资供应，上海此前已确定“保基本、全覆盖”工作目标，大力推动网点节点应开尽开、保供人员应返尽返。全市运营商业网点从最少时的不足1400个增加到目前的10625个，日配送订单达到500万份，纳入“白名单”的配送寄递人员达11.8万人，其中电商平台、超市卖场、餐饮企业配送人员10.6万人，快递人员1.2万人。

　　陈通表示，接下来，上海各购物中心、百货商场、超市卖场、便利店、药店等商业网点将逐步有序恢复线下营业，划定进出通道，做好人员限流，推行“线上订、线下送”和“线下到店消费”服务。农贸市场逐步有序恢复。批发市场开展无接触交易，暂停零售业务，严格落实来场车辆和司乘人员防疫措施。菜市场开展集中采购，有序恢复线下营业，合理控制开摊率和客流量。餐饮、理发和洗染服务逐步有序恢复。

　　上海要求商贸企业在恢复经营前制定疫情防控方案，对场所环境开展预防性消毒，全面采用场所码或“数字哨兵”，严格把好进门入场关、清洁消毒关、人员管理关、场所限流关、证照查验关。

　　2500万人口的生活物资保障是打赢大上海保卫战的基础和关键。陈通说，考虑到当前疫情防控正处于应急处置向常态化防控转换的关键阶段，上海将继续做好封控区、管控区政府发放生活物资的托底保供工作，各区按照“保基本、全覆盖”目标和相对平衡的原则，提高保供礼包发放工作透明度和预期性，市里对发放品类、频次、质量等提出基本要求。市场监管部门将全程参与政府生活物资发放，做到事前事中事后全流程监管，从严从重从快查处质量和食品安全违法行为。

　　据上海市市场监管局副局长彭文皓介绍，4月下旬以来，市场监管部门已经立案查处保供违法案件40起，其中2起移送公安机关予以处置。上海将对部分经营者带头涨价、明知故犯、情节恶劣的价格违法行为予以顶格处罚。截至目前，全市累计查处价格违法案件772件，其中超过70%的案件线索来源于市民的投诉和举报。


　　《 人民日报 》（ 2022年05月16日 02 版）

(责编：岳弘彬、袁勃)

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