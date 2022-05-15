广西新增本土确诊病例1例、本土无症状感染者2例

据广西卫健委网站消息，5月14日0-24时，广西新增本土确诊病例1例(河池市)，无症状感染者2例(防城港市1例，崇左市1例)。当日解除隔离医学观察本土无症状感染者4例(防城港市)。截至5月14日24时，广西全区现有本土确诊病例2例(河池市)，无症状感染者50例(防城港市42例，百色市7例，崇左市1例)。

当日新增境外输入无症状感染者14例(均在崇左市)。治愈出院境外输入确诊病例5例(百色市4例，崇左市1例)，解除隔离医学观察境外输入无症状感染者2例(均在崇左市)。现有境外输入确诊病例17例(均在崇左市)，境外输入无症状感染者112例(崇左市110例，防城港市1例，百色市1例)。

当日新增密切接触者9人，解除隔离医学观察密切接触者40人，现有密切接触者282人。

广西累计报告确诊病例1610例，累计治愈出院1589例，死亡2例，现有在治确诊病例19例。