当长江下游的大上海保卫战处在清零攻坚的关键阶段，来自长江上游的重庆送来了强援。

“这次重庆市援沪医疗队，是由市委、市政府组建的，也是重庆市历年来一次性投入人数最多的市外医疗援助队伍。”重庆市援沪医疗队领队、前方指挥部指挥长梅哲说。

重庆市援沪医疗队援沪工作剪影。

接到援沪通知后，来自重庆25个区、66家单位的1567人的队伍火速集结，一天之内就完成组建。队伍中，有重庆最好的三甲医院的骨干力量，包括呼吸、重症、院感、急诊、心理、儿科等全面的专业人员。全队近一半的人拥有中级以上职称，还有100多人具备援鄂抗疫经验。

在如此短时间内集结多家单位，又是去外地抗击疫情，怎样才能发挥战斗力？“我们建立临时党委和前方指挥部，构建起明确的领导指挥体系。”指挥部有关负责人介绍，全队设有6支医疗分队、30个医疗小组，由指挥部统一指挥调度。同时，11名党委委员带头下沉方舱医院和驻地酒店，28个临时党支部组建起党员突击队和青年突击队，“严密的制度安排、强大的组织动员、充足的物资保障，使我们能够啃硬骨头、敢打硬仗。”

5月4日, 重庆市援沪医疗队医护人员在方舱内讨论患者诊疗方案。

第一场硬仗，就是接手4家方舱医院。从4月15日24时起，医疗队接连3天接手3家松江区规模最大、患者最多、需求最急的方舱医院，不久，又紧急接手第四家方舱医院，极大缓解了感染者快速增加的压力。“连日来，方舱累计收治超过1万人，出舱人数明显增加，几乎每天都‘出大于入’，这说明疫情发展得到了有效控制。”医疗队前方指挥部医疗救治组组长梅浙川说。

5月1日, 重庆市援沪医疗队医护人员与新入方舱的患者沟通身体情况。

在方舱内，队员们坚持专业、耐心、细致的服务，尽力营造轻松、愉快、温暖的氛围。“有一名感染者好几天不转阴，心情十分低落。护士发现后，主动找他聊天，并邀请他发挥特长，帮着方舱绘制海报，很快提振了他的精神状态。”梅浙川介绍，每家方舱都配有心理医生，其他医护人员也会千方百计帮群众排忧解难。

作为一名癌症患者，进入方舱前，李女士特别担心自己的化疗问题。“医生得知情况后，专门连线重庆医科大学附二医院和重庆大学附属肿瘤医院的专家，为我做了连线会诊，量身制定化疗方案。为配好化疗药，又找到松江区中心医院专程送来。我心里的这块大石头终于落了地。”李女士说。

5月2日，松江区2号方舱医院，重庆市援沪医疗队正连线后方医院专家为患者线上会诊。

“为帮助大家康复，我们还推动中医药服务全覆盖。”医疗队前方指挥部医疗救治组成员曾毅介绍，医疗队在方舱医院广泛开展汤剂、中成药、针灸、穴位贴敷、音乐疗法等中医药服务。“在我们这里，中医药很受欢迎，很多人主动找过来寻医问药。”曾毅表示，观察发现，中医药在缩短新冠感染者转阴时间、改善相关症状上是有疗效的。

支援松江区实施大规模核酸采样，是医疗队打的又一场硬仗。医疗队临时党委委员、前方指挥部医疗救治组成员潘传波表示，时间紧、任务急、数量多，是核酸采样的工作常态。“前两天，我下午2点接到通知，说傍晚就要组织采样。于是，我们赶紧临时抽调300人加班，仅用1小时就组成了500多人的采样队。下午6点，队员们准时进入7个街镇的500多个采样点，一直奋战到凌晨1点。”

5月6日夜间，采样队员王林林在松江区新桥镇明中苑小区工作。

“日晒雨淋、衣服湿透、双手浸皱，但大家从不叫苦。”潘传波动情地说，截至5月6日，重庆市援沪医疗队已开展核酸采样289.8万人次，“队员们高效、专业、严谨的服务，得到居民的高度赞赏，很多人自发送来感谢信、明信片和祝福卡，让我们感到非常暖心。我们再苦再累，也要帮上海打赢大上海保卫战。”

5月2日，采样分队彭军在松江区九亭镇绿洲香岛小区进行核酸采样，一名小女孩主动送来明信片，背面有手写的“白衣天使你们是最可爱的人”。

(责编：牛镛、杨光宇)