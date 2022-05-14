破解基层“买药难”痛点，药师帮“互联网+”助力基层医疗建设

“入驻药师帮后，SKU丰富了很多，附近村民的用药需求，包括右铜洛芬胶囊、吸入布地奈德混悬液、他莫昔芬片等特定药品也可以满足，村民不用专门到几公里外的镇上去买药。”广西来宾市思练镇的村卫生室姚医生说。

2015年成立的药师帮正以市场力量优化院外医药流通网络，通过数字化优势助力实体经济发展，践行商业向善，让好药普惠可及。

“平台就像自家仓库，顾客来问药再下单”

“大病重病在本省解决,一般的病在市县解决,头疼脑热在乡镇、村里解决”，这是分级诊疗的愿景，实际情况却有待提高。亿欧智库在《2020年中国基层医疗研究报告》中的调研指出：仅10%的用药支出发生在村卫生室，20-30%在乡镇卫生院、药店，50-60%的消费发生在县区医院、药店。

基层缺药由来已久，除了镇痛、解热、抗炎等常用药，呼吸系统、心血管系统药品等慢性病药品及特定药存在“供应难”的情况。患者在医生开方后，也无法就近购药，仍需定期去医院。

“我们告诉这些基层医疗机构，可以把药师帮当成自己的药品云仓，患者进店找药，如果诊所里没有，医生可以马上在平台搜索，报价给患者，再定时间上门拿药。”药师帮介绍，以往药店、诊所很少采购高价值药、特定药，单价高周转慢，占用资金，但先有患者的明确需求，药店或诊所就可以先有订单再订货，下单后2-4天患者就能就近拿到药品。

贵州六盘水老鹰山镇某药房是单体店，入驻药师帮已2年，采购品类超800个，近80%的SKU通过药师帮下单。今年4月，店主的第二家店开业，首次铺货也是通过药师帮。广西靖西市魁圩乡的村卫生室，在2020年初入驻药师帮，平均1.5天下单一次。截至2021年12月，药师帮的药店、诊所用户超40万，月均订单量超过650万。

“来回200公里，客户都说跑一趟不容易”

“最远的客户距离水城县接近100公里，一个月到店拜访一次，客户都觉得我上门不容易，说电话、微信联系就行。”杨悦是贵州六盘水的BD，他对接的客户覆盖水城县8个乡镇。贵州地形复杂，道路曲折，距离是他进店拜访绕不开的问题。

实际上，基层医疗机构数量多、分布区域广，还要面对医院、卫生院的分流，使得实际服务人次少，形成了低频次低单价的采购特点。药企厂商亦不会高投入建设配送体系，基层市场缺乏配送中心、仓储设施的支撑，配送效率低，订单交付难以保障。

自2019年起，药师帮在二十几个核心区域，完成了数字化中心建设，中心仓通过Galaxy+、Xentrum、IntelNex等系统实现采购、仓储、物流优选环节的数字化，解决中小订单件拆散、分拣、包装的问题。

数字化仓配流体系使得药师帮实现平台下单后4小时出仓，中心仓500公里内24小时高效送达，中心仓库存周转降低至21天。交易平台的“轻”与中心仓的“重”优势互补，通过数字化提高医药流通效率。凭借仓配能力和规模优势，药师帮推出“拼团”这一创新模式，单个药品达到一定数量即可包邮，无需凑单。

巴马瑶族自治县某药房，之前从其它渠道采购，在试用拼团业务后，转向药师帮采购，每月采购都在一万元左右，“拼团性价比很高，品类多，单品可以包邮，百来块钱就配送到店。现在都不用囤货了，按需进货，采购周期从一周1-2次到现在一周3-5次。”

遵义市正安县凤仪镇某卫生服务站介绍，卫生站每天诊疗人次近50人，药品需求较大，本地医药公司一个星期只能报两次采购计划，而药师帮平台的货源齐全，可以随时补货，小订单包邮非常实用，省内发货一般2-3天可以到，送货上门。

2021年，全国160个县设立为国家乡村振兴重点帮扶县，广东结对帮扶40个，广西、贵州各20个。巴马县和正安县都是广东结对帮扶县。截至2021年末，药师帮的用户覆盖全国2000+县市。药师帮还培养了2000多人的全职BD团队。BD多是本地人，语言相通，加上个人社会网络，与医生、店主建立起良好的客情关系。

“药学习提供免费学习机会，其它地方课程费要几千元”

国家药监局2020年的调研显示，我国执业药师地域分布不均衡一定程度上是基层医疗“缺人”问题的缩影。乡镇、农村地区收入水平低，发展空间小、生活不便利，难以留下足够的人才。“缺人”问题难以一蹴而就，另一个思路是提高基层医疗人员的专业知识和技能。

药师帮旗下执业药师学院是专业的执业药师考试服务平台，目前拥有30多万注册用户。执业药师考前培训课程包含7门科目，已上线超1.2万个学习视频，累计服务5万多名在岗执业药师。

王小锐是百色靖西市三合乡的一名村医，正在备考执业药师，“药学习的内容很系统，讲解通俗易懂，自己有时间就登录看视频，积累知识点。药学习提供了免费学习的机会，别的地方课程费用都要2000-5000元。平台老师很专业，自己对执业药师考试更有信心了。”

在基层人才匮乏，群众健康卫生知识欠缺的条件下，基层医疗人员通过继续学习，提高开方水平。在日常与群众接触中可以科普健康知识，促进从治病到预防的观念转变，更好地服务基层群众。