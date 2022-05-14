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争取尽快实现社会面清零

2022年05月14日08:28 来源：光明日报

　　本报上海5月13日电（记者孟歆迪）在5月13日的上海市疫情防控工作新闻发布会上，上海市委常委、常务副市长吴清表示：“我们目前提出的目标是，在本月中旬实现社会面清零。”

　　 目前，上海市疫情防控形势持续稳中向好，虽仍有小幅波动，但99%以上的阳性感染者是在闭环管控中发现，在相关风险人群筛查中的感染者近三天共报告6例。

　　 “同时，我们也清醒地看到，有的老旧小区、城中村等重点区域仍存在一定疫情反弹风险，防控基础还不稳固，需要持续推进清零攻坚行动。从目前疫情防控情况来看，还需要全市上下共同努力。”吴清表示。

　　 “我们目前提出的目标是，在本月中旬实现社会面清零。届时将实施有序放开、有限流动、有效管控、分类管理。”吴清说，“我们将按照疫情防控常态化的要求，逐步由应急处置状态下的封控区、管控区、防范区，向常态化防控下的高中低风险地区分类管理转变。”

　　 上海已经在制订持续巩固疫情防控成果、有序恢复正常生产生活秩序的总体方案，考虑在现有复工复产的基础上，进一步扩大复工复产，有序推动复市复学，尽快恢复全市正常生产生活秩序。

　　 一方面，上海通过核酸筛查、转运隔离、医疗救治、环境整治等，持续巩固来之不易的防控成果。另一方面，上海将根据疫情形势变化，有序恢复交通出行；超市卖场、便利店、百货商场有序恢复线下营业；理发、洗染服务也将逐步通过线上预约、线下错峰限流开放；优先安排有高考和中考任务的高三、高二、初三年级学生复学；医疗机构有序开放，进一步扩大安排限期手术和择期手术（紧急手术一直是开放的）；政务服务窗口有序开放，适当延长服务时间。

(责编：乔业琼、杨迪)


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