老骥伏枥，上海离退休党员干部齐心守“沪”︱上海战疫?党旗飘扬

“作为一名30多年党龄的中共党员，40多年的医务人员，人老心不老，在这场疫情防控中，我随时听从党组织的召唤，时刻准备着上抗疫第一线，为战胜病毒而奋斗！”这是青浦区朱家角人民医院第五党支部副书记杨引维写在抗疫申请书中的一段话。

疫情发生以来，上海广大离退休干部老党员积极支持抗疫，力所能及地参加疫情防控志愿行动，与在职党员干部一起携手战疫，彰显了老党员的先锋模范作用和责任担当。

杨引维第一时间主动到居住所在地社区报到。在小区封控期间，她作为社区抗疫志愿者穿梭在楼宇间，帮助行动不便的居民顺利完成三次核酸采样，协助居委会工作人员发放抗原自测试剂盒。小区解封后，又主动参加院内培训，最终顺利通过考核，正式成为院内门诊核酸采样点的一员，与同事共同分担繁重的核酸采样工作，彰显一名老党员的鲜红本色。

“白衣执甲，这次在方舱，我对这四个字的理解又深了一层。”老党员邓仁辉说。作为一名内科主任医师，得知前方医务人员紧缺，邓仁辉毫不犹豫报了名。尽管体力不如从前，他依然说服妻女，毅然“出征”。他所战斗的方舱医院共收治无症状感染者约 1500 人。污染区工作环境很艰苦，办公室只有一张桌子，椅子都没有，穿着两层隔离衣，戴着面屏眼罩、三四层手套，工作起来很有挑战性，好几次手指被勒得快失去知觉了，便赶紧用另一只手揉一揉。

3月初，得知小区招募志愿者，81岁的退休干部虞梅影报名参加。她已做了10 年楼组长，与小区居民比较熟悉。小区第一次核酸采样，她穿上“大白”正式上岗，虽然被防护服包裹得严严实实的，但一头白发还是没藏住。很多居民认出她来。在她的带头下，当天小区里有10多名居民也报名当志愿者。

上海市人社局机关退休第四支部书记王翠珍，曾获2019年“上海市离退休干部先进个人”荣誉称号。平时她热心公益，身兼小区业主代表、楼组长和志愿者。本轮疫情暴发后，王翠珍带头成为战斗在一线的志愿者。她所在小区是个多层老旧小区，共7层楼没有电梯，住户中老年人居多，还有租户，王翠珍跑上跑下，牵头建立微信群，很快把楼栋的居民都组织起来。得知有位居民的糖尿病和心脏病很快要断药，王翠珍立即协调居委会，多方联系解决了困难。王翠珍曾有腰伤，但她坚持与志愿者一起，从1楼到7楼挨家挨户分发物资，旧伤复发，贴上膏药继续工作。

“我是一名有着47年党龄的老党员，又是在政法战线工作50多年的老政法，基层治理工作我熟悉，这个时候就该党员先上！”上海市委政法委副局级退休干部周伟航年逾七旬，眼看防控形势严峻，小区抗疫志愿者彻夜不休、疲惫不堪，按捺不住一名老党员冲锋陷阵的冲动，在小区核酸检测完成后随即报名，就地转成抗疫志愿者，成为志愿者队伍中年龄最长的党员。从此，在小区核酸检测现场秩序维护和发放防控物资的队伍中，在倾听居民需求的电话旁，在服务群众“最后100米”的路上，都少不了这位老党员的身影。

突如其来的新冠肺炎疫情，使长寿路街道的大众河滨小区物业公司趋于停摆。紧急关头，在叶家宅居民区党总支的号召下，小区业委会主任、退休党员郭志强挺身而出，召集楼里十几位退休和在职党员，与6位物业员工组成“临时物业”，共同承担起原本需要44人才能完成的工作量。郭志强带领退休党员陆伯康、赵树华与年轻党员一起，在核酸采样现场维护秩序。高龄党员郭慈富主动服务自己所在楼栋，一层层楼面去敲门通知检测。75岁的楼组长肖明华也与老伴汪志华一起，报名担当志愿者。这支“临时物业”队伍处理常规工作得心应手，面对突发情况也果断利落，协调办理出入证，帮助突发疾病的居民及时送医，联系有道路通行证的长寿路派出所，帮助一个宝宝只有八个月大的家庭从浦东取到“口粮”奶粉。志愿者们还为小区居民送菜、帮居民送快递外卖、在物业办公室值班……

特殊时期，广大离退休干部发挥自身优势，各尽所能，发光发热，以昂扬的状态、乐观的心态、科学的方法应对疫情、战胜疫情，助力上海打赢疫情防控这场大仗硬仗。长征镇机关离退休党支部的老党员陆顺英在《致老友们的一封信》中写道：“亲爱的老友们，我们的党和政府正想尽一切办法，动员一切力量，在为我们老百姓解决一个又一个实际困难。有党中央的坚强领导，有广大党员的挺身而出，有无数志愿者的无私奉献，我们的抗疫斗争一定能够取得胜利。”（曹玲娟）