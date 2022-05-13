北京西城区落地智能移动核酸采样工作站

核酸检测是发现新冠病毒感染者的关键技术手段，对于及时发现传染源、降低疫情扩散风险、落实“早发现”具有重要意义。当前，首都与疫情的较量正处在胶着状态，社会面仍有零星散发病例。坚持“动态清零”总方针，为尽快实现社会面清零，全面打赢疫情防控阻击战，北京市从当前防控需要出发，决定自5月10日起提供分区单双日核酸检测服务，并要求自5月12日起，进入党政机关企事业单位及其他社会单位、商务楼宇、商场超市、宾馆酒店、餐饮饭店等公共场所，须查验48小时内核酸检测阴性证明。

在全民核酸检测常态化下，为提升辖区居民核酸采样便利性和效率，同时也为长期坚守核酸检测一线的医护人员，打造更安全舒适的采样环境，北京市西城区月坛街道联合海尔生物医疗在人流量大且密集的区域，以智能移动安全采样工作站为载体，高标准设计、高质量建设“15分钟核酸采样圈”，打造了一体化智慧核酸采样服务样板，正压、过滤、消杀三重防护，为周边小区居民、上班族及过往行人等不同人群，带来更加安全、便捷、高效的常态化核酸采样服务。

5月13日上午，在北京西城区月坛北街红塔礼堂便民核酸采样点，与以往由帐篷或集装箱搭建成的临时采样点相比，此处的采样环境有了明显改善。只见，在这个由海尔生物医疗安全采样工作站建成的近5平米采样空间里，共有两名医护人员同时展开采样。采样时，站内的医护人员将手伸入玻璃窗上的塑胶手套中，医护人员每次采样完对手套进行消毒，站外居民配合张嘴，采样全程隔着玻璃进行，提升了安全防护等级；并且市民走完从登记到采样全部环节，用时不到30秒，简单迅速。这样粗略一算，在“双人采样”模式下，该采样点10分钟不到就能完成近50人采样。

月坛街道办事处副主任陈昭表示，“月坛街道常驻人口密度大，人口流量也较大。每次核酸采样体量巨大。为更好地满足周边小区居民及上班族们就近核酸采样，我们率先在这两处投放了海尔生物安全采样工作站。智能核酸采样工作站机动灵活，易于部署，设备到位后只需简单调试就能投入使用，随需随设，节省布设时间；更重要的是，它带来的这种融采样、暂存、消杀等功能于一体的一站式采样服务，不仅提高了检测效率，也改善了医护人员的采样环境。从整体上，提升了我街道核酸检测服务能力。”

安全采样工作站的设置，让住在西城区月坛北街红塔礼堂附近的小区居民们可以更便捷、高效进行核酸检测。“下楼扔垃圾、遛弯儿的功夫就把核酸做了，随到随检，太方便了！而且以前都是在临时建的帐篷或者集装箱里采样，现在隔着玻璃采样，更有安全感了。”一位刚刚做完核酸采样的市民如此说道。还有居民表示，核酸采样工作站就在小区门口，每天上下班经过，自动提醒大家做核酸，再也不用担心因忘记导致核酸“过期”，而影响出行了。

最近，北京天气多变，往往前一天还热得要穿半袖，可能第二天就恨不得羽绒服加身“救命”了。这无疑给坚守在核酸检测岗位上的医护人员增添了更多的辛苦。西城区月坛街道启用的海尔生物医疗安全采样工作站的举措不仅便民利民，也改善了采样环境，为每天奋战核酸检测一线的医护人员带来了更舒适的环境。

据了解，安全采样工作站内正压新风系统、气溶胶吸附装置类过滤系统、紫外消杀系统、空调系统等一应俱全。采样时，医护人员打开正压防护系统后，站内气压会高于外部，可有效阻止外部气流进入；同时，采样窗口外的气溶胶吸附装置则可及时吸走市民采样时可能会喷出的飞沫，“内外兼修”的技术加持下，采样全程“零接触”，给医护人员带来双重保护。

“月坛街道采用最新的海尔生物正压过滤安全采样亭，通过正压、过滤，使我们内外隔绝，保持一个正压状态，也保护我们医务人员安全，同时也对被采样人员有一个保护作用。在不需要穿厚重的防护服的基础下可以顺利的完成采样工作，近期我们进入炎热的夏季，目前在北京疫情的情况下，采用海尔生物安全采样亭，对整体北京市疫情防控带来很大效率的提升，同时保护好医务人员，也是为了更好完成疫情防控工作。”首都医科大学附属复兴医院主任岳研昆对月坛街道这一举措点赞。

海尔生物医疗负责人介绍，安全采样工作站内设置了独立的正压新风系统、紫外消杀系统、空调系统等，让医护人员可以不再穿戴防护服采样，大大地优化了采样环境。同时，海尔生物医疗安全采样工作站可根据不同人群分布产生的不同采样体量，配合落地区域采样点布设原则，设置出“一人采样”和“多人采样”、“登采一体”多种作业模式。可移动、随需随设，快速部署是海尔生物安全采样工作站的一大特点，可以更好地满足居民小区、工业园区、商圈、农贸市场、交通站点、学校等不同场所检测需求，助力北京及全国加快实现“动态清零”。

据悉，目前海尔生物医疗核酸安全采样工作站已落地包括北京在内的全国200多个城市，3000余家医院、疾控及社区服务中心等机构。（永文）