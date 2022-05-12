靶向施策 首儿所成立新冠病毒检测和质量控制专班

4月底以来，北京新冠疫情又起，形势异常严峻。5月7日，首儿所党委研究决定，成立“首都儿科研究所新冠病毒检测与质量控制专班”，5月9日，该专班正式启动。

据了解，该专班由首儿所党委书记刘中勋负总责，副所长陈博文牵头主管，病毒研究室赵林清兼任专班负责人，医务处为主管职能处室，人力资源处、信息中心、改革与绩效与管理办公室、科技处、检验中心等部门全力配合。5月9日，首儿所成立新冠病毒检测和质量控制专班正式启动。

首儿所党委强调，在这个特殊时期、关键时刻，要求全体干部职工做到守土有责、守土担责、守土尽责，在认识到位的前提下要做到准备到位、工作到位，确保工作落实落细落实到位，确保实现所院疫情防控“四个零”的目标。

疫情防控，精准是关键。所党委成立新冠病毒检测与质量控制专班，目的就是要发挥所院病毒病原学学科优势，集全院力量，优化疫情防控举措，提高科学精准防控水平，使防控工作更有针对性，加强所院新冠病毒检测的能力和水平，加强核酸检测、抗原检测的组合应用和质控管理，确保检测工作的“准确、高效、快捷”。专班将建立全环节、全过程的规范化质控标准并加强培训落实，同时参加北京市临检中心新冠核酸检测室间质评，参加国家临检中心新冠核酸检测室间质评，建立起标准化、规范化、同质化的核酸检测体系，高效推进新冠病毒核酸检测工作，为所院疫情防构建坚固“防火墙”。

党委成立新冠病毒检测与质量控制专班，整合了所院优秀的团队，配备了先进的设备，进行了严格的管理。实验室24小时不间断工作，保证所院职工和社会人员4小时内出报告，发热门诊、急诊患者2小时内出报告，切实为所院疫情防控把好关、守好门，全力保障人民群众生命安全和身体健康。（记者 蒋若静）