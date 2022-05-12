广州出台53条措施支持服务业恢复发展（抓细抓实各项防疫工作）

本报广州5月11日电 （记者罗艾桦）近日，针对餐饮、零售、旅游、运输和民航等行业，立足精准实施疫情防控，广州市政府常务会议审议通过了《广州市促进服务业领域困难行业恢复发展的若干措施》，共计53条，以进一步减轻相关服务业市场主体负担。

减税方面，《措施》延续服务业增值税加计抵减政策，年内对生产、生活性服务业纳税人当期可抵扣进项税额继续分别按10%和15%加计抵减应纳税额；对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户按照50%税额幅度减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加等“六税两费”；对缴纳房产税、城镇土地使用税确有困难的纳税人给予减免。

降费方面，将延续阶段性降低失业保险、工伤保险费率政策实施时间至2023年4月30日，继续实施普惠性失业保险稳岗返还政策，中小微企业按企业及其职工上年度实际缴纳失业保险费的90%返还。

减租方面，在市行政区域范围内，对承租国有房屋且最终承租方为服务业小微企业和个体工商户的，国有房屋出租方给予承租方减免租金。在合同有效期内，减免3个月租金；租赁房屋位于2022年被列为疫情中高风险地区所在行政区（如白云区）的，再减免3个月租金，全年合计最高减免6个月租金。

融资贷款方面，《措施》提出发挥普惠贷款风险补偿、科技型中小微企业信贷风险补偿、中小微企业融资风险补偿等机制作用，促进信贷资金更多流向中小微企业、个体工商户等市场主体。

对于餐饮业，《措施》提出，2022年原则上给予餐饮企业员工定期核酸检测不低于50%比例的补贴支持，鼓励有条件的区对餐饮企业防疫、消毒支出给予补贴支持。引导外卖等互联网平台企业进一步下调餐饮业商户服务费标准，降低相关餐饮企业经营成本。

对于运输，今年免征公共交通运输服务增值税，暂停航空运输企业分支机构预缴增值税。

《 人民日报 》（ 2022年05月12日 08 版）