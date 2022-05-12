“这样的护士节礼物，很温暖”（抓细抓实各项防疫工作）

5月11日，护士节前夕。上海市普陀区新曹杨方舱医院内，一位“舱友”正在创作给护士们的礼物。只见他运笔如飞，短短几分钟，几幅护士画像就在纸上勾勒出来，他说：“广西援沪医疗队的护士们太辛苦了。护士节到了，我一定要表达自己的感谢。”

南宁市第二人民医院护士陆小文双手接过自己的画像，很惊喜。4月17日，她从南宁来到上海，每天奋战在方舱护理一线，“这样的护士节礼物，很温暖！”

11日下午，上海新国博方舱医院的“舱友”们也在“绘画”。欢快的音乐声中，“舱友”们纷纷在医护人员的防护服上作画，写上满满的祝福，并拍照、留念……“护士节是个特别的日子。条件有限，希望能给援沪的护士们带来更多温暖。”湖北援沪医疗队综合物资保障组长、武汉大学人民医院东院区护理办公室副主任王荣说。

“你要来上海啦？”4月3日，坐在逆行上海的列车上，王荣收到不少上海本地朋友的信息。2020年，她曾是武昌方舱医院的护理部主任，结识了不少上海援鄂医疗队的医护人员。

这次援沪，王荣肩负起物资后勤保障工作。她先制定工作流程，确定岗位职责，在后续运作中不断完善、细化。她想起两年前武昌方舱医院里的场景，每天晚上来自9个省份的医护人员一起开会。正是这样的经历让王荣积累了很多经验，这次她都用在了援沪工作中。

4月中下旬，转运到方舱医院的高龄老人增多，护理量攀升。王荣时刻关心着这些老人的身心健康，帮助他们解决难题。

当前，上海共有市、区两级48家收治病患的定点医疗机构，床位约2.5万张，为“老、少、孕、重”等患者托起生命的希望。护士们每天与时间赛跑：有些老年患者一天吃十几种药，要一一分清楚；有些患者失能，需要护士悉心照料；护工短缺，护士们还要一遍遍往病房搬运心电监护仪等设备……

据了解，4月以来，来自全国各地的3万多名医护人员，持续奋战在上海方舱医院、定点医院和核酸检测一线，江苏、浙江、安徽等地的采样队员往返上海超过20万人次。

《 人民日报 》（ 2022年05月12日 08 版）