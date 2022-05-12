青海西宁10日部分主城区区域核酸检测结果均为阴性 来宁返宁人员至少隔离观察3天

新华社西宁5月11日电（记者 李宁）青海省西宁市5月10日部分主城区区域核酸检测结果均为阴性，12日至15日将继续在全市范围内开展多轮核酸检测、抗原检测。所有外地人员前往西宁前，需提前24小时登记报备，抵达西宁后需至少隔离观察3天。

11日晚，西宁市新冠肺炎疫情防控处置工作指挥部召开新闻发布会，西宁市卫健委副主任应海涛在新闻发布会上说，5月10日，西宁市部分主城区开展了区域核酸检测，完成区域核酸检测采样46.9673万人份，结果均为阴性。在城西区重点管控人群检测出10名阳性人员。目前，该10名阳性人员均已闭环转运至定点医疗机构进行隔离治疗，正在同步开展流行病学调查等工作，同时对相关住宅小区实行封闭管理。

此外，西宁市新冠肺炎疫情防控处置工作指挥部发布通告称，从2022年5月11日起，低风险地区来宁返宁人员执行“3天居家隔离医学观察或集中隔离医学观察加2次核酸检测（第1、3天检测）”管控措施；行程码带“*”号来宁返宁人员执行“5天居家隔离医学观察或集中隔离医学观察加3次核酸检测（第1、3、5天检测）”管控措施。

所有来宁返宁人员必须持抵宁前48小时内核酸检测阴性证明和“健康码”“行程码”绿码，提前准备好本人身份证和“健康码”“行程码”绿码截屏，通过扫描二维码进入西宁市疫情防控报备系统小程序进行报备，未报备人员暂缓来宁。

截至记者发稿，西宁市本轮新冠肺炎疫情累计新增114例核酸检测阳性感染者。