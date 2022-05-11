田泓 丁媛媛

“一处污废水罐出现渗水，请赶紧维修！”正在国家会展中心（上海）方舱医院场馆巡视的电器工程师吕建忠手机响起，立刻与工人们向现场奔去……

吕建忠是中建安装上海公司维保组队员之一。4月初，公司受命在5天内建设会展中心方舱医院5、6号馆的通风、污水处理及室外电力工程。任务完成后，吕建忠和部分同事并没有撤离，而是脱下工服，换上“大白”——留守方舱，负责排风和污废水处理后续维保。

24小时待命，10分钟内快速响应，30分钟内到达指定位置，尽快消除故障。对一座快速搭建起来的临时功能性建筑来说，刚投入使用的方舱经历着“磨合期阵痛”：要保证病区及缓冲区主排风负压状态稳定，才能把混浊的空气顺利排出；要保证几万人用后的废水污水安全存储，经过严密消毒后再流入市政管网。

吕建忠连夜赶制了一份维保操作方案，尽可能全面地标注了罐体、风管等重点部位的维护要点。其中，三班倒的24小时巡检是必须要下的“笨功夫”。

故障还是很快发生了。一天之内，5、6号馆的入住病患达到上万人，盥洗压力骤然增加。晚上9点，化粪池罐体出现损坏漏水。总指挥王少华赶紧与吕建忠等人来到现场查看。打着手电筒，找到了裂缝位置。大家都明白，污废水已运至处理罐区，如不及时处理，带着病菌的污废水漫溢，后果可想而知。

排水口管道直通污水存储罐，管道中没有阀门，这意味着一旦发生泄漏，无法关停污废水，只能带水维修。作业环境恶劣不说，感染风险还极大。吕建忠没有迟疑太久：“愿意上的，跟我来！”“我愿意去！”“这个活人少了干不了，我也去！”“还有我！”自告奋勇的不仅是团队管理者，还有所有工人。打开泵口，污废水瞬间喷涌，浊气扑面而来，王少华与工人紧皱眉头，手头的功夫却丝毫没有怠慢。他们赶紧找来潜水泵抽干污废水，再用叉车把罐子架起，一群人顾不得讲究，跳进罐体内奋力修补。

团队发现，玻璃钢材质的单罐体积超过100立方米，支架位置不够合体，存在安全隐患。经验老道的工程师赵建春等人当即给出解决方案。所有工序铺设停当，东方已朦胧亮起光晕，有人开始起居洗漱，一切如常。

“这能体现出我们工人的担当，就是团结一致，勇于迎难而上。”王少华感慨。每天在高危环境中工作10小时是对耐力与毅力的挑战，风管加固、风机检修、污水管道维修……这些原本熟练的工序，在套上层层叠叠的防护服后，双臂活动幅度受限，双手触感减弱，护目镜起雾。“历经高难度的考验，更加身怀绝技！”工程师郭小锋乐观地打趣。

大家很珍惜一次性的防护装备，尽量在防护有效时间里连续作战。“进区作业时不敢喝水，即使在完成维保任务后，也会巡视检查附近的设施情况，最大化利用好防护装备。”工程师兰国俊说。

又是一个通宵的夜晚，吕建忠和工友准备换上防护服进入污染区巡检，他突然想起了什么，在微信上给家人发去了今天自己的核酸阴性证明报平安。“很久没见到家人了，甚至电话都来不及打。在云开疫散之前，还要继续战斗，这种不言不语的问候，我相信，他们懂。”

（图片由中建安装上海公司提供）

(责编：袁勃、岳弘彬)