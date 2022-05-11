在5月11日召开的上海市新冠肺炎疫情防控新闻发布会上，上海市卫生健康委副主任赵丹丹介绍，5月10日，上海新增228例新冠肺炎本土确诊病例和1259例本土无症状感染者。228例本土确诊病例中，30例在闭环隔离管控中发现，198例为无症状感染者转归确诊病例。1259例本土无症状感染者均在闭环隔离管控中发现。

截至5月10日24时，在定点医疗机构接受治疗的重型患者379例、危重型71例。

5月10日，新增本土死亡病例7例，平均年龄87.3岁。7位患者合并有严重的多脏器基础疾病，包括冠心病、急慢性心功能不全、严重心律失常、重度高血压、脑梗死及后遗症、阿尔兹海默症、糖尿病、急性肝功能衰竭、急慢性肾功能不全等。

7例死亡病例中有1例曾接种过1剂次新冠疫苗，其余均未接种新冠疫苗。死亡的直接原因均为基础疾病。

截至5月11日9时，这次疫情全市已累计排查到在沪密切接触者832144人，均已落实管控。

5月10日，上海本土确诊病例出院607例，无症状感染者解除集中隔离医学观察8094例，他们将返回居住地接受健康监测，请社区妥善做好接返工作。

赵丹丹同时介绍，近阶段，我们开展了基于三区划分的“抗原+核酸”组合筛查。根据筛查结果，5月10日全市共划分封控区6303个，涉及人口数208万；管控区17990个，涉及人口数324万；防范区50056个，涉及人口数1797万。

赵丹丹说，5月11日上午8:30-11:30，在“健康云”平台举办有300名护理专家参加的在线咨询活动，内容包括：疾病预防、解除病痛、促进健康、居家照护以及新冠患者康复等方面，涉及内科、外科、妇产科、儿科、肿瘤科、中医科、老年医学等专科护理内容。欢迎广大市民预约咨询。（曹玲娟）

(责编：袁勃、岳弘彬)