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上海单日新增阳性感染者人数持续下降 未发现新变异株

2022年05月11日10:57 | 来源：人民日报客户端上海频道
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　　上海单日新增阳性感染者人数近日持续下降，目前疫情趋势如何？在5月11日召开的上海市新冠肺炎疫情防控新闻发布会上，上海市疾控中心副主任吴寰宇介绍，近期，随着上海持续稳步推进新冠疫情攻坚十大行动以来，重点针对老旧小区、城中村等重点风险区域继续推进拔点攻坚工作，严格落实“四应四尽”。

　　同时，进一步加大现场调查、疫情分析和风险研判力度，结合封控区筛查的“敲门行动”“扫楼行动”，深入剖析疫情防控存在的问题，科学判断，开出疫情防控个案“处方”，做到“一小区/点位一分析”“一小区/点位一处方”，因地制宜制定并落实个性化管控措施。

　　通过各方努力，日新增感染者人数明显下降，在隔离管控外发现的新增阳性感染者越来越少，社会面疫情风险得到有效控制，目前疫情走势趋稳向好，感染传播风险已得到有效遏制。同时，现在也是上海实现动态清零最吃劲最关键的时刻，一旦放松警惕，疫情就有可能出现反弹，还需持之以恒地落实防控工作不放松。

　　吴寰宇同时介绍，2022年3月1日以来，上海本轮本土疫情阳性感染者新冠病毒基因测序结果，仍是奥密克戎BA.2和BA.2.2变异株，没有发现新的变异株。（曹玲娟）

(责编：袁勃、岳弘彬)

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