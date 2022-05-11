忻文轲

5月10日，上海市公安局边防和港航公安分局青年民警许超如往常般在临港方舱医院巡逻。就在4天前，这名方舱突击队队员面对党旗高举右拳，庄严宣誓，正式被党组织吸收为预备党员。许超说，“党旗和团旗将指引我们公安青年勇往直前！”

时代各有不同，青春一脉相承。上海疫情防控工作开展以来，1.8万名公安青年、400余支青年突击队在疫情防控一线披甲出征，冲锋在方舱增援、社区防控、服务群众的前沿阵地。

青春的力量：他日均处理群众求助近百起

“您好！我孩子的奶粉喝完了，能不能帮帮我？”电话中传来一位女性焦急的声音，中间还夹杂有孩子的啼哭声。日前，金山公安分局山阳派出所综合指挥室指挥员李嘉诚接到姜女士求助，她家宝宝对普通奶粉过敏，而网购而来的指定品牌奶粉由于疫情影响无法按时送达。

李嘉诚在全区范围内搜索，发现卫清西路一母婴店有售，反馈给所属社区民警与姜女士。在确认该店铺的安全资质及店长的48小时内核酸阴性证明后，社区民警立即驾驶警车接上店长，再赶往母婴店开门寻找，把“特需”奶粉送到姜家，整个过程用了3个小时。

剔除座机通话后，李嘉诚的4月份手机通话单显示，其累计通话时长达2015分钟，通话2566次，日均97次，高峰日达343次。一个警情处置下来最快的一个多小时，困难点的甚至要一天。“作为青年突击队的一员，只要能帮群众解决困难，再忙再累也值得！”李嘉诚说。

李嘉诚的父亲也是一位民警，值守于封控小区，父子俩已有近一个月未见面了。而妻子俞文雯受到李嘉诚的鼓励，在小区封控后就地加入志愿者的队伍。“我们一起并肩作战，战胜疫情！”一家人互相鼓励。

青春的涌动：他为老人配药配出“心得”

4月23日，绵绵细雨中，一辆电瓶车载着各种药品回到了上海金福养老院，长宁公安分局江苏路派出所青年突击队队员吴晓晨跳下车，把一袋袋老人们翘首以盼的“救命药”搬下来。

青年突击队员吴晓晨在送药

“这是19本病历本，里面夹着的是药品的明细清单。”吴晓晨耐心叮嘱，“一接到养老院院长的电话求助，我就毫不犹豫地把配药的任务接了过来。”

从第一次拿着10本病历本去医院排队配药，到想方设法尽可能地为老人配齐必备药品，吴晓晨在多家医院间奔忙、寻找、比对，已经有了配药心得。“有些药品不可替代，一定要配到，哪怕多跑几个地方也是必须的，不能怕麻烦。而有些药品可以替代，我请养老院的医生注明了替代清单和明细，力求准确。”

认真核对完每一份药，吴晓晨正准备回所，青年突击队队群里新发布了一条“寻药启示”。

这天上午，教导员张佳在为辖区一对老夫妻上门送大米等生活物资时，察觉到其中一位老人面色萎黄，精神有些萎靡，便关心地询问起老人的身体情况。原来，老人患有严重肾病，之前医院配的药品已全部用完，现已被迫停药数日，身体状况逐渐恶化。老人的述说让张佳心头一紧，马上发动群里的青年民警一起帮忙找药。

老人需要的是一款名叫“非布司他片”的药，吴晓晨觉得似乎有印象，他马上在群里回复，迅速披上雨衣骑着电瓶车朝医院驶去。在龙华医院，吴晓晨与另一位前来送医保卡的民警会合，将药配齐后及时送到了老人手中。

青春的创造：他们设立服务队每周“捐赠日”

“小周，这是之前我屯的一些方便面，给老辛他们送去吧”“小周，保供点已经联系好了，一起去采购点生活物资”……静安公安分局江宁路派出所青年民警周雅萍每周都有一天特别忙碌，这天是派出所青年服务队为辖区困难群众集中捐赠生活物资的日子。

前段时间，周雅萍收到陕西北路某小区居民发来的求助消息，楼栋内的几户盲人租客物资可能不够了。套上防护服，周雅萍随警长戴奕帆来到社区排摸情况。

原来，求助人辛先生等9名租客系附近一家盲人按摩店员工，由于视力残疾，封控期间他们很难通过手机软件补充物资，同时又因小区规模较小，达不到团购金额。

“老辛，社区物资发放到位了吗？这次有什么困难尽管和我说。”

“周警官，社区发放的面粉、大米、蔬菜我们都收到了，但我们想将这些生食换一下半加工食品……”原来，辛先生等人苦于没法对食品加工，眼瞅着发放的蔬菜都要坏掉，就想着调换些即食食品。

为解燃眉之急，周雅萍回到所里发动青年服务队队员，在全所广为征集物资，并采购了方便面、麦片等食品为辛先生他们送去。此后，更是确定每周三为“捐赠日”，大家捐赠生活物资给辖区困难群体。“捐赠日”也成了青年服务队的主题活动日。

作为派出所新生代青年社区民警，周雅萍接过前辈的接力棒，将目光聚焦到像辛先生这样的残障人群、特殊群体上，做好辖区“一老一小”两头的帮困扶助，全力帮助他们渡过难关。

在人民群众最需要的时候，还有更多的青年民警挺身而出：出入境管理局青年民警梁强臻放弃休假增援方舱一月有余，发挥语言专长安抚外籍患者情绪，对方用英文写来感谢信；黄浦公安分局青年民警李卫洋、蒋纯玮，爱心接力护送患有“渐冻症”的小学生顺利注射到急需的一支“救命针”；浦东公安分局北蔡派出所青年民警突击队就地在村外搭建帐篷，24小时为民服务，被居民誉为“抗疫十八罗汉”；普陀公安分局万里派出所青年民警周琳创设“三心”工作法，护送辖区居民见到母亲最后一面……他们，将奋斗作为青春最亮丽的底色，以行动作为最有效的磨砺，为打赢大上海保卫战贡献有生力量。

(责编：袁勃、岳弘彬)