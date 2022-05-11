上海：做好常态化环境清洁消毒工作

上海开展清洁消杀攻坚行动将近一个月了，目前进展如何，下一步还有哪些举措？在10日召开的上海市疫情防控工作新闻发布会上，市环境整治消杀工作专班副组长、市住房城乡建设管理委副主任金晨从3个方面介绍了目前的进展。

第一个方面，牢牢盯住“住宅小区”和“公共环境”两个重点领域，持续加大消杀力度。对于住宅小区，上海坚持抓好小区环境预防性消杀，保持日均出动消杀力量约16万人次，对全市1.3万个住宅小区的公共空间和部位开展全覆盖消杀。对于公共环境，5月3日，上海重点对沿路积存垃圾、落叶，沿街商铺门前堆积的垃圾、泡沫箱，以及主要道路、重点区域和周边开展作业。当天共清理道路2902条段，消除死角盲区1541处，清除垃圾619吨。

第二个方面，进一步加强专业消杀队伍建设。近阶段，许多大型企业都认识到消毒工作对控制疫情、推动复工复产具有重要作用，组织员工参与消毒专业培训，组建自己的应急消毒队。截至目前，上海已有2000多人通过了消毒员认证，为全市专业消杀队伍注入了新生力量。

第三个方面，持续开展消毒知识的普及推广。上海已经把“新冠肺炎消毒和防护系列科普培训工具包”更新至3.0版，包含科普类视频13个、图文44篇、电子书两本、培训类视频33个。近期，还特别推出了“消毒‘六不’”脱口秀、“消毒剂”脱口秀、“市民防疫手册”Q版漫画等通俗易懂的科普资料。资料已通过“上海发布”以及各主流媒体推送给广大市民。

金晨介绍，下一步，上海还将结合复工复产复市，聚焦商超、沿街商铺、农贸市场、办公楼宇、住宅小区等重点场所，推动相关企业单位做好常态化环境清洁消毒工作，做到“应消尽消、不留死角”。