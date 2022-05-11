北京：防新增 防扩散 防外溢

“北京疫情防控正处于胶着状态。要坚持‘动态清零’，坚持快严准实，坚持‘24小时处置法则’，以快制快，防新增、防扩散、防外溢，尽快实现社会面清零，坚决打赢疫情防控阻击战。”5月10日，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第330场新闻发布会上，北京市委宣传部副部长、市政府新闻办主任、市政府新闻发言人徐和建表示。

自5月9日15时至10日15时，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者59例，均已转至定点医院隔离治疗，相关风险点位及人员已管控落位。4月22日至5月10日15时，北京累计报告836例新冠肺炎病毒感染者，涉及15个区。发布会上，北京市疾病预防控制中心副主任、全国新型冠状病毒肺炎专家组成员庞星火通报，截至目前，顺义区北京农商银行数据中心相关聚集性疫情累计报告感染者28例，其中员工24例、员工家庭成员4例；涉及7个区，顺义区16例，海淀区5例，丰台区3例，朝阳区、通州区、昌平区和西城区各1例。目前疫情处于发现的早期阶段，感染者活动轨迹涉及范围广，预计未来有出现续发病例的可能，由于目前已采取有力管控措施，疫情总体可控。

为尽快遏制此次聚集性疫情带来的传播风险，5月8日以来，顺义区围绕北京农商行数据中心对周边进行严密排查，兜住风险区域，防止风险外溢。截至目前，顺义区已对北京农商行数据中心聚集性疫情累计判定密接1897人、次密接1646人，涉及顺义区的人员均已落位管控，涉及区外的人员全部横传到位。同时，顺义区严格按照“24小时处置法则”，统筹调集全区资源力量，24小时不停歇转运需要隔离的相关人员，目前顺义区涉及北京农商行数据中心所有密接人员均已转运隔离到位，新研判的103个风险点位及场所也已完成终末消毒。

继北京农商行数据中心出现聚集性疫情后，房山区9日、10日的确诊病例中，有7例为中铁十一局集团三公司员工。中铁十一局三公司北京地铁既有线改造项目驻地，位于房山区阎村镇大紫草坞村239号。5月3日，阎村镇大紫草坞村出现确诊病例后，房山区立即对大紫草坞村实施封控，其中包括中铁十一局三公司北京项目部48人，均封控在大紫草坞村内。7日晚，48人作为高风险人员，全部转运至集中隔离点。自5月3日封控以来，项目部48人无外出现象，项目部也无人员进入。目前该项目部已有14人确诊阳性。从10日起，房山区继续开展三轮区域核酸检测。对封控区内人员进行上门采样，严格落实“一户一检”“一人一消杀”的要求；对管控区内人员，采取分区域、分批次、分时段采样，通过设置“两米线”、硬隔离、加强现场巡查等方式，维护好采样现场秩序，坚决防止因采样不规范而引起的交叉感染。

徐和建表示，当前北京市疫情防控形势严峻，要坚持“动态清零”总方针不动摇。疫情分析发现，个别单位存在落实疫情防控主体责任不到位问题，导致疫情进一步扩散。各单位、部门、行业要严格落实“四方责任”，建立全社会共同防控体系。他最后提醒广大市民朋友，要坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，一同铸就团结一心、众志成城抗击疫情的强大精神防线，坚决遏制疫情蔓延。