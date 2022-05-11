河南新增本土确诊病例22例 新增本土无症状感染者67例

据“河南发布”微信公众号消息，5月10日0—24时，河南省新增本土确诊病例22例(许昌市13例，平顶山4例，郑州市3例，濮阳市1例，信阳市1例)，含1例由无症状感染者转为确诊病例(信阳市1例)；新增本土无症状感染者67例(许昌市27例，郑州市17例，濮阳市9例，周口市7例，安阳市4例，平顶山3例)；无新增本土疑似病例。无新增境外输入性确诊病例、无症状感染者和疑似病例。4例本土确诊病例治愈出院，14例无症状感染者解除医学观察(本土13例，境外输入1例)。

2020年1月21日至2022年5月10日24时，河南省累计报告确诊病例3074例(本土2863例、境外输入211例)，现有住院病例175例(本土174例，境外输入1例)，尚在医学观察的无症状感染者505例(本土492例，境外输入13例)。累计追踪到密切接触者110657人，正在观察的密切接触者19698人。