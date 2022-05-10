新华社上海5月10日电 题：“白名单”如何扩容？产业链如何打通？资金流如何接续？——三问上海复工复产

新华社“新华视点”记者

5月8日，上海市邮政管理局发布了上海市邮政快递业第一批复工复产“白名单”，不少居民收到了久违的快递包裹。

此前，上海市住建委发布《上海市重大工程建筑工地复工复产“白名单”》（第一批），腾讯和阿里巴巴的大型绿色数据中心、中芯国际等24个重大工程建筑工地在列。

随着疫情防控稳中向好，上海复工复产也按下“快进键”。“白名单”扩容如何惠及更多企业，产业链如何进一步打通，现金流如何接续……请看“新华视点”记者从一线发回的报道。

“白名单”扩容，如何惠及更多？

“企业被纳入第二批复工复产‘白名单’，我们第一时间补充了一批员工。细胞培养基是生产抗原检测试剂的核心材料，企业从3月底以来封闭管理，120多个员工吃住在工厂，保障产线一刻不停。”上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事长肖志华说，近两年来，细胞培养基国产替代进程不断加快，奥浦迈3至4月培养基发货量是去年同期的6倍。

作为首批获准复工复产的重大工程，腾讯长三角人工智能先进计算中心及产业基地总建筑面积达50万平方米，建成后将成为全国单体规模最大的数据中心园区，承担各类人工智能、即时通信、图像处理、科学计算任务。腾讯云华东区域总经理李潇介绍，5月3日项目已获得首批防范区域复工员工备案批复，4日已有48名项目员工获得社区返岗出行证和复工码。

在做好疫情防控的前提下，复工复产“进度条”正在加快。截至5月4日，全市1800多家重点企业，复工率超过70%。

按照上海市经信委发布的《上海市工业企业复工复产疫情防控指引（第二版）》，返岗人员可在“随申办”App上使用“复工证”，“复工证”同时显示人员身份证、单位用工证明、核酸证明等有效信息。居（村）委经核对身份证，确认所住楼栋7天内无阳性、加做抗原检测阴性即可放行。

而对于很多普通市民来说，“三通一达”、顺丰、德邦、极兔等主要快递物流公司均被纳入复工复产“白名单”，意味着生活又向着日常回归迈进了一步。在圆通速递上海浦东集运中心，一辆辆快递干线车装载着外省包裹驶入，包裹被卸下后，自动喷雾机从不同方向为包裹喷洒消毒剂。穿着防护服、佩戴口罩和手套的操作员将消杀后的包裹分拣到对应网格中，等待复工的分公司晚些时候来收取。

同时，上海将在严格落实疫情防控措施的基础上，有力有序推进商贸企业复工复市。截至5月5日，上海12家重点连锁超市卖场的1626家门店中，有1193家门店恢复营业，其中，220家门店恢复线下营业。

还有不少人士呼吁，尽快让“白名单”惠及更多民营企业、小微企业。一些看似不起眼的小产品，却可能成为产业链上的“大瓶颈”。一家大型企业负责人说：“企业目前最紧迫的材料是纸箱，最近只能通过朋友的保供单位调剂到一批。如果5月中旬还不能恢复正常，影响就会很大。”

“启动键”按下，如何顺畅生产全链条？

在上海自贸区临港新片区，上汽集团临港乘用车工厂内生产忙碌、热火朝天。自4月18日启动复工复产压力测试以来，截至5月9日，累计下线整车3500多台。现在，这里的单日产能较压力测试之初提升了50%左右。

复工复产不是“一吹口哨就齐步走”，上游供应链保障和物流运输，是当下复工复产最大的两个“梗阻”。

“汽车产业的供应链很长，任何一环掉链都会影响整条产业链顺畅运转和产能提升。”上汽集团乘用车公司党委书记黄建英说，一方面，上汽集团对供应商产能、库存、原料进行全面摸底，尽可能协助支持其复工复产；另一方面，由上汽集团安吉物流有限公司承建运营的首批长三角重要物资应急保供中转站日前正式投运，成为“以点带链”保障产业链通畅的重要探索。

上海联影医疗科技股份有限公司是国产自主高性能医学影像、生命科学仪器及医疗数字化解决方案提供者。疫情发生以来，1100名员工吃住在工厂，保证了70%至80%的产能。企业直观感受到，供应链正在改善。联影医疗董事长张强表示：“我们最重要的供应商都在长三角。之前由于跨省运输受阻，我们只能把外地供应商的零部件产品集合到联影常州工厂，再派车统一‘接驳’到上海。‘五一’以后，常州、昆山方向的物流已逐步放开。”

巴斯夫护理化学品（上海）有限公司在封控前夜召回了约70%的员工，疫情期间产能保持在80%以上。公司总经理贾培世表示，政府在抗疫物资、核酸检测、物流通行、产业链协调等方面给予企业大力支持，巴斯夫已初步达成意向，新增投资2.8亿元在金山区建设高端护肤靓妆产品技改项目。

同时，也有企业反映，原材料跨省运输限制依然存在，物流成本增加，二级、三级供应商恢复还需要时间。“启动键已经按下，但整个产业链热起来、顺畅起来还需要努力。”

资金流告急，金融服务如何接续？

企业应收账款收不回来，银行贷款即将到期，可是工资照发、房租要付，资金即将断流……这是疫情下一些企业的真实困境。“保住资金流”，成为当前复工复产首先要解决的问题之一。

上海心尔新材料科技股份有限公司是国家高新技术企业，主营生产加工塑料母粒。4月初，该公司经批准组织召回了符合防疫要求的员工，恢复了大部分产能。

“心尔公司3月份有大量应收账款未能及时回笼，如将手头资金归还到期的450万元贷款，生产将难以为继。为保障企业复工复产，我们及时为其制定了‘无还本续贷’的纾困方案，全力呵护企业生机。”浦发银行金桥支行贸易金融部经理樊辰亮介绍。

据悉，浦发银行推出《浦发银行支持打赢疫情防控阻击战“十六条”措施》，加大信贷支持力度，设立专项信贷额度2000亿元，提供直接融资渠道1000亿元，切实提升金融服务的可得性和便利度，保障产业链供应链稳定。

上海迪赛诺生物医药有限公司也享受到了金融“后援团”的支持。该企业近期陆续向中国银行提交多笔涉外保函开立需求。相关保函内容复杂，提交时间紧迫。中国银行上海市分行立即组建专项服务小组为企业提供“多对一”服务，采取“线上申请、在线审核”的无接触服务方式，有力保障了企业医药制剂业务的连续性。

作为保障产业链供应链安全稳定的经络血脉，物流企业的正常运转对经济平稳运行发挥着不可替代的作用。多家金融机构开辟绿色通道，畅通防疫运转“补给线”。

记者了解到，平安银行上海分行为物泊科技有限公司网络货运平台上的司机及车队长搭建“支付结算+融资一体化”解决方案，利用大数据及物联网技术为司机及车队长提供量身定制的融资服务，满足货车司机的贷款需求。截至目前，平安银行已为该平台60余家物流企业或司机个人提供服务，未来还将继续为该平台2万户司机及车队长制定差异化措施予以支持。

日前，上海银保监局推出了“金融支持抗疫和复工复产工作”15条惠民保企工作举措，要求加大信贷投放，满足复工复产资金需求，积极减费让利，降低综合融资成本，加强产业链协同复工复产等，引导金融机构因地制宜，实施精准供给。（记者姚玉洁、龚雯、周蕊、桑彤）