国家药监局：注销6个产品医疗器械注册证书

人民网北京5月10日电 （记者孙红丽）据国家药监局官网消息，国家药监局近日发布公告称，按照《医疗器械监督管理条例》的规定，根据企业申请，现注销深圳市博卡生物技术有限公司等3家企业6个产品医疗器械注册证书。

公告显示，此次被注销医疗器械注册证书的产品包括深圳市博卡生物技术有限公司的4个产品。巨细胞病毒（CMV）IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法），注册证号：国械注准20173400929；单纯疱疹病毒Ⅱ型（HSV Ⅱ）IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法），注册证号：国械注准20173400930；弓形虫（Tox）IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法），注册证号：国械注准20173400932；风疹病毒（RV）IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法），注册证号：国械注准20173400933。

北京天智航医疗科技股份有限公司的1个产品。骨科手术导航系统，注册证号：国械注准20193011897。

ELECTRONIC CONCEPT LIGNON INNOVATION的1个产品。神经肌肉刺激治疗仪，注册证号：国械注进20172211964。

根据《医疗器械监督管理条例》，被注销医疗器械注册证或者取消备案的医疗器械不得继续生产、进口、经营、使用。