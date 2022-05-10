北京开重点区域紧急送医绿色通道

5月8日早上7时9分，一位家住北京丰台区南苑街道一社区马上要临产的“准妈妈”杜女士，突感不适，发现羊水破了！这得赶紧去医院，但社区还处于要求居家隔离之中，怎么办？

当地社区筹备组工作人员得知后，迅速上报情况，随即，街道及医护部门通过24小时应急联络机制优先调整，很快派人上门为杜女士进行核酸采样。与此同时，筹备组一边拨打120急救电话，一边联系丰台医院安排紧急入院建档事宜。没一会儿，急救车抵达，筹备组严格按照闭环就医方案，安排专人协助转运，确保孕产妇杜女士顺利入院就医。

想人所想，急人所急。能够如此给力，这要得益于北京在疫情防控方面刚刚推出的新举措。

记者从北京市交通委获悉，根据本市疫情防控需要，为保障封控区、管控区、临时管控区、防范区内以及部分区划定连片重点区域的市民就医出行，安排随时待命的120、999医疗急救力量，全市还统筹出租汽车运力，组建疫情防控期间市民就医保障应急车队，做好以上区域就医出行的保障。

为保障封控区、管控区内居民的特殊出行，北京交通委还协调相关单位调派了400辆应急车辆。其中有200辆投入到此次疫情比较严重的朝阳区，如潘家园街道、双井街道、十八里店乡等7个街乡的临时管控区，按时间送居民就医、到时间接居民从医院返回，司机师傅随时待命。应急车队的支援让需要外出就医的居民减少了等待的时间，就医途径更加顺畅。

朝阳区交通委相关负责人介绍，非急危重症患者若有就医需求时，如怀孕产检、透析、化疗等，可以提前向街乡医疗保障组申请，经医疗保障组研判，的确需出临时管控区就医的，将向居民发放红色通行证。居民持此通行证即可向社区提出用车申请，并约定接送时间、地址。紧急情况下，应急车队也可随时预约派车。