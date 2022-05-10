白衣为甲 用生命赴使命——战“疫”医护群像

当疫情让上海按下“慢行键”，有一群人却逆行飞奔，和病毒赛跑。

在浦江两岸这场没有硝烟的战场上，数万医护人员，白衣为甲，在ICU展开“生死时速”、在方舱细心呵护病患、在采样点筑起社区堡垒，用生命赴使命。

攻重症，战斗在前沿阵地

伴随着一声清脆的啼哭，一名体重3340克的女婴经剖宫产手术顺利分娩，母女平安。本轮疫情以来，在上海市公共卫生临床中心已经诞生了100多个宝宝。

公卫中心是上海“老牌”新冠肺炎患者集中收治定点医院，收治的主要是“老、小、孕、重”等特殊患者。107岁老人康复出院，百余位新生宝宝呱呱坠地……这里被称为病毒时刻在“敲门”的地方。

率队支援雷神山，最后一批撤离武汉……如今，中心主任范小红正带领团队在这一前沿阵地，攻克重症“堡垒”。“病情越严重，各项指标就越有可能在短时间内出现急剧变化，对每一个特殊的病例，都要定向施治，因人施策。”范小红说。

重症救治是半点都耽搁不得。许多老年人感染新冠病毒后，肺部反应并不明显，但感染“真正损害的是一个系统”，“凝血系统、肺泡上皮系统……这些问题‘牵一发而动全身’。老年人本身就处于一个非常脆弱的平衡状态，稍微有一点负担就会打破平衡。”上海市公卫中心呼吸与重症医学科副主任张晓林说。

3月末以来，公卫中心几乎每天都在抢救病人，由于患者基础性疾病复杂多样，不仅需要多团队、多科室协力完成，还需要心细如发、“一人一策”，一个危重症患者需要十几个医护。重症护士每天工作8个小时，分时间段为患者注入胰岛素、抗生素、升压药、镇静剂、营养液，并根据患者的生命体征变化随时调整用药，“有的人比较敏感，哪怕多注射零点几毫升，血压就会升得很高。”

“我们是守护重症患者的最后一道防线，再累、再难也一定要扛住。”张晓林说。

为了千方百计降低病死率，重症救治必须“关口前移”。在瑞金医院卢湾分院，来自湖南湘雅的重症医疗队和瑞金的团队共同打造“阶梯”模式，让8张ICU床位也能最大限度运转；在上海老年医学中心的ICU病房，护士把工作点位前移至病区走廊，希望能早一秒发现、早一分钟处置突发状况；在仁济南院，每天都有定时定点的“云会诊”，院士大咖线上“支招”……

“上海在原有感染、呼吸、重症专家基础上，充实了心脑血管、内分泌、消化、泌尿、肿瘤、中医、妇产科、儿科等方面专家，建立了500多人的综合救治专家组，与各定点医院专家组对接，下沉专家力量，全力开展救治。”上海市卫健委副主任赵丹丹说。

抠细节，托举起“生命方舟”

离东海大桥不远的上海临港方舱医院，数千名感染者正在医护人员的帮助下与病毒斗争。这里有1.36万张床位，是上海规模较大的一个方舱。至今，已治愈出院感染者超4万人。

在上海临港方舱医院指挥部，临港方舱医院院长、复旦大学附属华山医院副院长马昕正穿着一身洗手衣，脚踩一双白色胶鞋在电脑前工作，屏幕上显示的是方舱医院内不同病区的实时画面。“洗手衣+胶鞋”，方便穿脱防护服，这身着装是经常进出方舱医院污染区医护人员的标配。

接到任务、完成改造、接收感染者……临港方舱医院只用了8天时间。马昕回忆说，他每天到建设中的方舱医院，沿着厕所坑位、洗手台盆一一查看，看下水顺畅程度，看水龙头出水量，看有没有漏水等。“如果一开始没有建设好，急着马上接收患者，反而在后期容易出现‘肠梗阻’或‘消化不良’现象，不利于医院的高效运转。”

从4月5日开始接受第一批感染者至今，这里一直处在忙碌状态，最多一天入院人数超过6000人。“我们提出要有‘三热一净’的目标，也就是热饭、热水、热被窝，以及厕所干净，而且一定要让感染者随时看到医护人员。”马昕说，对于来到陌生环境的患者来说，随时都能看到医护人员在，会让他们安心。

在这个方舱，曾发生无数令人难忘的故事：江苏省援沪医疗队队员崔媛（化名）支援一线，却骗父母自己还在南京“上班”，结果发现父母被感染，父亲还住进了同一方舱，父女在方舱泪目相逢；九旬老人王漫如，是第一批抗美援朝医疗队成员，并荣立三等功，为祝福她顺利出舱，医护人员举办了一场特殊的仪式……

“走出方舱医院，你最想做的事情是什么？”对于这个问题，马昕告诉记者，前两天，他在浏览有关临港方舱医院的一条新闻时，无意间在评论区看见了这样一条留言：“马医生，我还等着你给我取骨钉”。“最大的愿望就是尽快打赢这场疫情防控阻击战，好多老病人还在等着自己。”马昕说。

截至5月5日24时，上海市、区两级方舱医院在院人数分别降至3.96万人和7.65万人，较高峰时的8.64万人和18.48万人，下降了一半还多。下一步，上海将根据疫情形势和新增阳性感染人数的实际情况，保留足额的可用床位数，同时对方舱进行分类调整。

全速跑，门急诊应开尽开

5月4日，为切实解决群众就医需求，复旦大学附属中山医院全面恢复所有类型门诊服务，仅4日上午门诊量就超过5000人次。应开尽开、救治不停，大型公立医院运行“如常”，是疫情稳中向好的一个信号。

当日下午2时左右，在中山医院门诊大楼门口，前来求医问药的市民络绎不绝。电梯间里，记者遇到了来自徐汇区的韩先生，他说：“我们来自‘管控区’，提前一天跟居委会申请，在互联网医院上做好预约，今天按时来就诊，之前还有一些担心，但今天看下来整体还算方便。”

过去一段时间，急诊始终处于开放状态、保持高位运行；线下危重患者手术不停，线上互联网医院“云会诊”……在阳性感染者不时“突访”的情况下，医院想要做到“非必要不封控”，并非易事。

数据显示：近两月中山医院急诊多次单日接诊量超1000，较平日上升42.85%；救护车单日接诊量较平日上升68.33%。

4月27日，中山医院上演了一场无缝衔接的高难度“生命保卫战”。当天下午4时许，由樊嘉院士、周俭教授带领的肝移植团队在手术室紧锣密鼓进行手术。在肝外科、心内科、麻醉科、重症医学科等团队医务人员的“保驾护航”下，患者姚女士全程情况平稳，手术顺利，历经5个多小时平安返回肝外科监护室，如今已顺利拔除气管插管，正在康复中。

中山医院是国内标志性的大型公立医院，其门诊全面恢复，给众多期盼已久的人带来信心。“疫情期间中山医院门急诊、手术等医疗救治工作从未停歇，在做好疫情防控工作的同时，全力以赴保障患者救治，是公立医院应有的职责与担当。”中山医院院长樊嘉说。

浦江战“疫”仍在进行，白衣战士全力以赴——疫情不散，他们不退。（记者周琳、杨有宗、袁全）