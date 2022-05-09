国家卫健委：“十四五”时期有效增加老年、妇儿、康复、中医等领域护理服务供给

新华社北京5月9日电（记者李恒、徐鹏航）记者9日从国家卫健委获悉，为适应老龄化程度不断加深等新形势对护理服务提出的迫切需求，“十四五”时期，我国将有效增加老年、妇儿、康复、中医等领域护理服务供给。

“十四五”时期全面推进健康中国建设对护理事业发展提出了新要求，国家卫健委近日印发《全国护理事业发展规划（2021-2025年）》，为适应新要求作出新调整。

规划要求，到2025年，全国护士总数达到550万人，每千人口注册护士数达到3.8人，护士队伍数量持续增加，结构进一步优化，素质和服务能力显著提升，护理服务更加贴近群众和社会需求。

规划提出，要坚持以人民为中心、高质量发展、补短板强弱项、改革创新发展四个方面的基本原则。把保障人民健康放在优先发展的战略位置，把满足人民群众多样化护理需求作为出发点和落脚点，把提高护理服务质量和水平作为核心任务。

此外，规划明确主要任务：一是完善护理服务体系，优化护理资源布局，增加护理服务供给；二是加强护士队伍建设；三是推动护理高质量发展，持续深化优质护理；四是补齐护理短板弱项，加快发展老年医疗护理，提升基层护理服务能力，加快发展安宁疗护；五是加强护理信息化建设，充分借助云计算、大数据、物联网、区块链和移动互联网等信息化技术，结合发展智慧医院和“互联网+医疗健康”等要求，着力加强护理信息化建设；六是推动中医护理发展，促进中医护理进一步向基层和家庭拓展，向老年护理、慢病护理领域延伸；七是加强护理交流合作。

“十三五”时期，我国护理事业快速发展。2020年底，全国注册护士总数470余万人，较2015年增幅达45%。具有大专以上学历的护士超70%，护士队伍学历素质进一步提高。各地基本实现二级及以上医疗机构优质护理服务全覆盖，群众看病就医获得感进一步增强。