曹玲娟

开平路方舱医院外景

作为上海首座立体方舱，自4月13日开舱以来，由办公楼改造而来的黄浦区开平路方舱医院已投入运行近一个月，累计收治患者超5500人。

舱内患者人数众多，从四面八方来到这里，既有普遍共同的需求，也有不少特殊或突发的情况需要个性化解决。在保障好舱内患者医疗及生活条件的同时，开平路方舱用心呵护患者的情感需求，让方舱窗外的皎洁月光，照亮更多患者的心田——

“看上了，看上瑞金医院的医生了”

患者田大哥进舱不久就情绪激动坚持要求出舱，经过驻舱民警劝导和志愿者安抚后，情绪略有缓和。方舱指挥部第一时间通过医护和志愿者摸清具体情况。原来，田大哥妻子患有急性白血病，他携妻子来沪去瑞金医院求医，后因感染新冠后到方舱医院治疗，把妻子一个人留在酒店。当得知自己治疗时间比较长有可能影响妻子及时就医时，他的情绪逐渐失控。

指挥部得知后，认为暂时安抚情绪并不能解决实质问题，让田大哥爱人及时看上病才是当务之急。指挥部想方设法通过多种渠道找到了他爱人的主诊医生，告知了这个情况。主诊医生二话不说，通过在线问诊的方式，对病人进行了一次“远程诊疗”，提出了就医意见和注意事项。

“看上了，看上瑞金医院的医生了！”田大哥爱人在手机那头迫不及待地告诉他这个消息。田大哥接完电话，立即拔腿跑向医护台：“谢谢你们，总算放心了。”

“我要去送老伴最后一程”

81岁的丁奶奶因患新冠进入开平路方舱隔离治疗，老伴病重一直住在曙光医院。在丁奶奶入住方舱后的第三天，老伴不幸离世。这让丁奶奶既悲痛又慌乱，想着一定要见老伴最后一面。

“得想办法让丁奶奶送老伴最后一程……”方舱指挥部旋即拨通一个个相关部门的电话进行协调。解决方案很快出台，医疗队确认临时出舱感控标准并配备随车医生。卫健委派出救护车全程闭环转运，曙光医院开放特别通道，驻舱民警紧急调配随车安保力量，舱内志愿者全程做好陪护料理。护士为丁奶奶穿上防护服，在医生、保安、志愿者三名“大白”的陪护下，来到医院见老伴最后一面。

“我知道这个时候有难度，给你们添麻烦了。”拖着疲惫感伤的身子，丁奶奶回到方舱后，不忘感谢指挥部和大白们的全程陪伴。

“孩子还那么小，一刻不能耽搁”

深夜，指挥部接到舱内一位年轻妈妈汤女士的紧急求助：“我的宝宝可怎么办啊！”

经了解，汤女士和丈夫感染新冠后，选择及时进舱隔离治疗，八岁和八个月大的两个孩子交给婆婆照看。但进舱后不久，在家带孩子的婆婆也感染新冠并出现头痛发烧等症状。汤女士心急如焚，希望能让婆婆和两个孩子一起转入方舱便于照顾。然而，两个孩子并未确诊，并不符合入舱条件。

“孩子还那么小，我们一刻不能耽搁。”方舱指挥部立刻行动起来，分别联系医疗队、属地街道、卫健委，一系列问题很快都有了令人振奋的回答：绿灯！方舱指挥部立即安排院方紧急办理出院转舱，街道就地安排车辆前往转运至隔离酒店，公安保安确保出入口衔接顺畅。十几分钟后，转运车辆到达方舱。

“到酒店了吗？”指挥部再次拨通汤女士的电话。“到了到了，谢谢，谢谢！”电话那头，传来这位年轻妈妈哽咽的声音。

(责编：袁勃、赵欣悦)