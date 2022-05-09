上海5月8日新增本土确诊病例322例 新增本土无症状感染者3625例

上海市卫健委今早（9日）通报：2022年5月8日0—24时，新增本土新冠肺炎确诊病例322例和无症状感染者3625例，其中230例确诊病例为既往无症状感染者转归，92例确诊病例和3616例无症状感染者在隔离管控中发现。新增境外输入性新冠肺炎确诊病例2例和无症状感染者1例，均在闭环管控中发现。

2022年5月8日0—24时，新增本土新冠肺炎确诊病例322例，含230例由既往无症状感染者转为确诊病例。新增治愈出院645例。

病例1—病例19，居住于浦东新区，病例20—病例26，居住于黄浦区，病例27—病例33，居住于徐汇区，病例34、病例35，居住于长宁区，病例36—病例51，居住于静安区，病例52—病例54，居住于普陀区，病例55—病例70，居住于虹口区，病例71—病例76，居住于杨浦区，病例77—病例80，居住于闵行区，病例81—病例88，居住于宝山区，病例89，居住于嘉定区，病例90—病例92，居住于松江区，均为上海市闭环隔离管控人员，其间新冠病毒核酸检测结果异常，经疾控中心复核结果为阳性。经市级专家会诊，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例93—病例107，居住于浦东新区，病例108—病例160，居住于黄浦区，病例161—病例175，居住于徐汇区，病例176—病例180，居住于长宁区，病例181—病例202，居住于静安区，病例203、病例204，居住于普陀区，病例205—病例242，居住于虹口区，病例243—病例254，居住于杨浦区，病例255—病例259，居住于闵行区，病例260—病例276，居住于宝山区，病例277—病例302，居住于嘉定区，病例303、病例304，居住于金山区，病例305—病例314，居住于松江区，病例315，居住于青浦区，病例316—病例319，居住于奉贤区，病例320—病例322，居住于崇明区，为此前报告的本土无症状感染者。经市级专家会诊，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

2022年5月8日0—24时，新增本土死亡11例。平均年龄78.9岁，最小年龄49岁，最大年龄92岁。11位患者合并有多种严重的慢性基础疾病及晚期肿瘤，包括晚期肝癌、胃癌、淋巴瘤以及肝硬化失代偿、冠心病、急性冠脉综合征、心功能不全、阿尔兹海默症、脑梗死后遗症、脊髓灰质炎后遗症、糖尿病等。患者入院后，因原发疾病加重，抢救无效死亡。死亡的直接原因为基础疾病或恶性肿瘤。

2022年5月8日0—24时，新增本土无症状感染者3625例。

无症状感染者1—无症状感染者656，居住于浦东新区，无症状感染者657—无症状感染者1098，居住于黄浦区，无症状感染者1099—无症状感染者1381，居住于徐汇区，无症状感染者1382—无症状感染者1451，居住于长宁区，无症状感染者1452—无症状感染者2032，居住于静安区，无症状感染者2033—无症状感染者2076，居住于普陀区，无症状感染者2077—无症状感染者2339，居住于虹口区，无症状感染者2340—无症状感染者2897，居住于杨浦区，无症状感染者2898—无症状感染者3113，居住于闵行区，无症状感染者3114—无症状感染者3420，居住于宝山区，无症状感染者3421—无症状感染者3529，居住于嘉定区，无症状感染者3530、无症状感染者3531，居住于金山区，无症状感染者3532—无症状感染者3553，居住于松江区，无症状感染者3554—无症状感染者3601，居住于青浦区，无症状感染者3602、无症状感染者3603，居住于奉贤区，无症状感染者3604—无症状感染者3616，居住于崇明区，均为上海市闭环隔离管控人员，其间新冠病毒核酸检测结果异常，经疾控中心复核结果为阳性，诊断为无症状感染者。

无症状感染者3617、无症状感染者3618，居住于浦东新区，无症状感染者3619，居住于徐汇区，无症状感染者3620，居住于静安区，无症状感染者3621—无症状感染者3625，居住于松江区，在风险人群筛查中发现新冠病毒核酸检测结果异常，即被隔离管控。经疾控中心复核结果为阳性，诊断为无症状感染者。

2022年5月8日0—24时，通过口岸联防联控机制，报告2例新增境外输入性新冠肺炎确诊病例。

病例1、病例2均为中国籍，在英国留学，自英国出发，经芬兰转机，乘坐同一航班于2022年4月22日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，解除隔离前出现症状，即送指定医疗机构隔离排查。经专家组会诊，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

2例境外输入性确诊病例已转至定点医疗机构救治，同航班密切接触者此前均已落实集中隔离观察。

2022年5月8日0—24时，新增境外输入性无症状感染者1例。

该无症状感染者为中国籍，在加拿大留学，自加拿大出发，于2022年5月6日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

该境外输入性无症状感染者已转至定点医疗机构医学观察，已追踪同航班密切接触者25人，均已落实集中隔离观察。

2022年5月8日0—24时，解除医学观察本土无症状感染者8069例。

2022年2月26日0时至2022年5月8日24时，累计本土确诊55921例，治愈出院48743例，在院治疗6631例（其中重型415例，危重型80例），死亡547例。现有待排查的疑似病例0例。

截至2022年5月8日24时，累计境外输入性确诊病例4594例，出院4580例，在院治疗14例。现有待排查的疑似病例0例。（总台记者 王殿甲 杨静）