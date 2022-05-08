战“疫”人物扫描丨沉到一线 冲锋在前——上海下沉干部战“疫”记

新华社上海5月8日电 题：沉到一线 冲锋在前——上海下沉干部战“疫”记

新华社记者

上海战“疫”的关键时刻，在上海市委号召下，数十万党员干部或向社区报到，就地转化为志愿者；或组成突击队，增援防控难度较大的区域。通过下沉到一线、为基层解难分忧，这支队伍有力提振了抗疫士气、夯实了基层战斗堡垒，成为打赢“大上海保卫战”不可或缺的生力军。

“钉”在一线啃“硬骨头”

姜湧和团队一起商量方舱医院建设管理情况（受访者供图）

在上海疫情中，方舱医院的建设管理是一项基础保障，也是一个急活、难活。党员干部下沉一线，就是要啃这些“硬骨头”。

作为上海市徐汇区应急管理局副局长，姜湧从3月24日开始，主持筹建了徐汇区第一个方舱医院——漕宝路方舱医院，并担任临时党支部书记。其后又转战西岸艺术中心，通过四天四夜的奋战，将这个艺术中心改造成符合要求的方舱医院，并担负起医院日常运行和管理的重任。

短时间要建好方舱医院，靠的是一个“钉”字。姜湧和他的团队，曾经连续70多个小时守在施工现场，帮助解决医废排污等一个个难题。

管好方舱医院，靠的是一个“细”字。“在方舱医院内，千余名患者同吃同住在一个公共空间。要保障平稳运行，做事情必须细而又细。拿保障物资来说，大到床、被子、枕头，小到眼罩、牙签、棉花棒，还有给孩子们准备的学习空间，这些需求都要提前考虑到。”姜湧说。

4月6日，上海市委发出致全市共产党员公开信：“关键时刻冲得上去，危难关头豁得出来，才是真正的共产党人。”姜湧说，在西岸方舱医院，党员要把党徽戴在胸前，通过细节把党和政府的关心传递给患者。

不仅身到更要心到、事到

吴培凯在黄浦区的小区里为居民检测核酸扫码（受访者供图）

党员干部下沉一线，不仅要身到，更要心到、事到。到了基层，就不能浮在上面指指点点，而是配合社区干部做具体、务实的事情，帮助基层夯实战斗堡垒。

“我上岗，你休息！”在浦东新区合庆镇庆星村，有一支14人的拔点攻坚突击队，来自上海市的不同职能部门。组织核酸检测、发放抗原试剂、送菜、运快递……各项工作都有突击队的身影，帮助村委会分担疫情防控压力。

来自上海市知识产权局的干部徐上，是突击队年纪最大的队员。有一天，他上午穿成“大白”组织核酸检测，下午去社区医院做甲沟炎手术，晚上照样去道口值守。“把大白穿成制服，让群众看到共产党员该有的样子。”徐上说。

最近一段时间，根据疫情形势变化，来自上海市级机关11家单位的200多名党员团员分批支援黄浦区抗疫一线。从下沉黄浦区半淞园路街道以来，上海市纪委监委干部吴培凯已支援过约10个社区。

“前一秒还在与街道、居委会干部对接当天的核酸检测流程，后一秒就与外省的援沪医疗人员两人一组，前往相应点位开展筛查工作。”马不停蹄中，吴培凯看到了战“疫”前线的紧张，也燃起了内心的昂扬斗志。

“五一”过后，天气逐渐升温，穿着“大白”满负荷工作几个小时，里面的衣服早已湿透。“我真切感受到，奋战在抗疫一线的基层干部日复一日是多么不容易。”吴培凯说。他告诉自己：“要听从安排，不管做什么都要尽全力，切实为社区分担任务。”

开动脑筋为基层分忧解难

刘正均带领志愿者开展社区消杀（受访者供图）

下沉的党员干部，很多有专业特长。怎么组织好、用好这些下沉干部，上海很多区域都在探索合适的打法，开动脑筋为基层分忧解难。

4月8日下午，上汽集团接到上海市国资委党委紧急通知，支援闵行区抗疫一线工作。“我们第一时间组织上汽大众、安吉物流两家企业的员工报名，50个志愿者紧急集结，赶到目的地时已经是次日凌晨1点多了。”上海市国资委系统支援闵行浦江镇突击队队长、上汽大众纪委副书记刘正均说。

刘正均说，上汽集团下沉到浦江镇的50名志愿者，绝大部分在产业一线工作。“大家把在生产线上精确生产、持续优化的理论方法都用在防疫一线，比如环境消杀，我们就编好门把手、电梯按钮、脚垫的先后顺序，流程顺了，效率就高。”

同样发挥自身专业特长的，还有闵行区医疗保障局的下沉干部。位于闵行区的康城社区是上海规模最大的社区之一，居民配药需求量大且多样。如何满足这些需求，是下沉干部的必答题。

“一到社区我们就发现，传统的电话记录方式效率很低、无法满足居民需求。于是我们改用小程序线上填写的方式，既有利于信息收集，也能保证配药的准确性。”闵行区医疗保障局基金监管科科长武狄说。

由闵行区医保局代配药工作专班设计的小程序，涵盖了居民基本信息、疾病信息、药品信息，目前每周在指定日期开放24小时。原有电话渠道也依旧保持，确保部分困难群众仍能通过居委会递交需求。

为了提高工作效率，闵行区要求全区医疗机构每天上报开诊情况，及时梳理信息给到各街镇，社区接收信息后，提供药品清单供医疗机构提前备药。据统计，从3月18日起至5月7日，闵行全区代配药工作已服务超42万人次。

“无论是在保供物资集散点打包蔬菜，还是战斗在核酸筛查一线，我们希望贡献绵薄之力，守‘沪’城市早日恢复如常。”吴培凯说出了很多下沉干部的心声。 （记者何欣荣、郭慕清、郭敬丹、杨有宗、黄安琪）