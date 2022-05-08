浦东政协委员积极参与常态化核酸采样点建设

“我们申请13家核酸采样点，我们自己负责医务人员”“我认领塘桥地区1-2个采样点”“我们申请1-2个检测点，并且准备了四组八人的检测志愿者时刻准备待命”......这是政协浦东工作群中出现的一幕幕。

为做好疫情常态化防控工作，浦东新区正在全面布局核酸便民采样点，需要发动更多的社会力量提供采样志愿服务。浦东新区政协主席、党组书记姬兆亮召开专题会议部署，号召新区全体政协委员积极发动本单位员工，采用就近包点或提供志愿者的方式，既为本单位的防疫保障提供服务，又为社会面提供服务，积极参与常态化核酸便民采样工作。

5月3日，通知在委员群一发出，许多委员纷纷响应，当天就有40多人报名认领核酸便民采样点位60余个。

浦东新区政协副主席、格科微电子（上海）有限公司董事长兼首席执行官赵立新率先认领了张江和临港两个区域的核酸采样点；区政协常委、上海山南勘测设计有限公司董事长王延华表示认领位于浙桥路的核酸采样点，为周边企业和居民提供便民服务；上海茂菊口腔医院集团有限公司董事长占红镇委员提供了13家位于浦东的口腔门诊部作为便民采样点；康码芯（上海）智能科技有限公司董事长首席执行官郭敏委员认领了康桥、周浦等8个区域的核酸采样点。

上海索迪龙自动化股份有限公司董事长陈坤速委员说，惠南镇工业园区附近企业多，核酸检测力量薄弱，不少闭环管理的企业员工核酸采样不便，不仅第一时间认领了点位，并表示如有需要将继续增派人员参加。中科新松有限公司总裁杨跞委员、上海易昂人才服务有限公司总经理林孋委员、沃尔沃建筑设备投资（中国）有限公司副总裁詹旭委员，则联合起来为金桥经济技术开发区的企业提供核酸采样志愿服务。浦东铁塔总经理张炜委员、上海泓明供应链有限公司董事总经理沈翊委员等，也积极派出人员，为核酸便民采样点提供志愿服务。浦东新区政协办公室干部全体报名核酸采样志愿者，也将为委员单位参与常态化核酸采样做好服务和保障工作。