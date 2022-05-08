房车“上岗”、流动采样，金山枫泾便民服务再提速

5月6日上午，上海市金山区枫泾镇开启新一轮全员核酸检测，58个核酸检测采样点位秩序井然。与以往不同的是，枫泾镇积极盘活资源，安排了2辆移动核酸采样房车，助力核酸检测再提速。

6日早上，在上海石库门酿酒有限公司门前，一辆房车经过改造，“变身”为移动核酸采样工作站，为周边1000多名复工复产企业员工提供采样服务。“挺快的，之前去临港三期核酸采样点，来回要近30分钟，今天走几步就到了，很方便。”来自附近上海彩艳实业有限公司的员工赵峰说。

车外，志愿者引导企业员工保持安全距离，分批有序排队；车内，医务人员通过宽敞的车窗娴熟地采样。“虽然是第一次投入使用，但非常顺利，受到周边企业的认可。”枫泾工业园区第二片区长郁峰说。

怎么想到将房车打造成移动核酸采样工作站？枫泾镇防疫专班相关负责人说，“以往初夏时期，枫泾的房车营地是热门的乡村‘打卡地’。这次我们想着盘活这些可用的资源，来改善医务人员的采样环境。”通过对接，新义村内府农业提供了第一批共2辆移动房车，后期将根据防疫需要，再扩容或加大布局。

为了精准覆盖核酸检测人群，枫泾工业区不断优化采样点位，采用“固定点位+流动点位+便民点位”相结合的服务模式。和房车移动核酸检测点相似的，还有俞汇村服装机械城核酸采样点位。“原本一个点位要服务3600多位村居民，今天移动核酸采样工作站投入使用，为我们村的大点位进行了分流，非常便捷。”俞汇村党总支书记沈国栋说，服装机械城商铺众多，为了实现精准采样，我们采用了“凭票入场”的方式，效果良好。

目前，枫泾镇正在积极推进常态化核酸检测点工作，依据服务人口和服务半径构建15分钟核酸服务圈，方便村居民和企业职工就近接受核酸检测，进一步织密全镇域的疫情防控网。