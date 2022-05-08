中铁上海工程局5天抢建493间隔离房

累计投入援建人员300余人，完成493间集装箱房、696张隔离用床的安装以及现场全部水电、遮阳网、围挡施工……在上海市闵行区申昆路P20停车场隔离点建设现场，中铁上海工程局员工连续鏖战5天，于5月5日顺利通过验收，成为该局又一个援建项目。

4月30日，中铁上海工程局接到在“五一”期间完成这一面积为29000平方米的隔离点建设任务。局党委闻令而动，联动在沪多家单位及下属项目，组织党员突击队，成立临时党支部。“作为共产党员，就是要在关键时刻站出来，在攻坚克难的时候顶上去。”刚刚完成闵行隔离点建设的党员李红涛再次要求带队出征，“五一”节当天带领施工人员进入现场，开始了集装箱箱体安装、水管敷设、电线布置以及集装箱内部设施安装作业。

“让我来吧！”党员胡炜主动挑起隔离点给排水、电气施工任务，立即熟悉设计意图，提报材料计划，带领员工连续36小时奋战，于5月4日24时顺利完成现场电气调试任务。

“兄弟们平平安安进来，还要健健康康回去。”在确保进场人员持有48小时核酸和抗原检测证明后，李邵良每天组织人员进行核酸采样，做好场地施工区域消杀工作，确保作业人员人身安全、按时完成建设任务。