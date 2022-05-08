大江东｜大上海保卫战，是谁“危难关头豁得出来”

【“特殊精神 特殊担当”——上海抗疫系列故事之六十三】

大上海保卫战是大仗硬仗——奥密克戎突袭，全市紧急封控，不少基层干部被“阳”，各项抗疫任务和民生需求如潮而至……上海市基层党组织和共产党员，坚定信心，冲锋在前，以特殊精神肩负起特殊担当，坚决筑牢疫情防控屏障。

4月6日，中共上海市委发出致全市共产党员公开信。“关键时刻冲得上去，危难关头豁得出来，才是真正的共产党人”，连日来，广大党员干部闻令而动，冲在前面，在抗疫最前线亮明身份，筑起堡垒，让党旗高扬在大上海保卫战第一线。

基层党组织书记——“第一责任人，我在阵地在”

5月3日夜，上海新金桥物业经营管理有限公司党总支书记叶蓓静主持会议：阳性病例大幅减少，要将收治转运点改建成密接隔离点……议题多，会议一直开到4日凌晨。

该公司自4月6日起运营这个转运点——6000多个房间，挑战极其严峻，“再艰难也要完成任务。我是党总支书记，是第一责任人，我在阵地在！”她说。

高峰时，运营人员近700人，分为管理、保洁、保安、通勤、餐饮等12个工作小组，如何做到有序高效——“党建引领”挺在前面，实行“方舱自治”管理模式，入舱感染者中有党员，号召他们站出来、亮身份，设立党员示范岗，让党员穿上红马甲，带动其他感染者志愿服务，发放食物、打扫卫生、维护秩序等，大大缓解了管理压力。

入住者一般六七天转阴离开，流动性很大。转运点成立临时党支部，确保党员先锋模范作用不断发扬。党建氛围浓了，抱怨情绪少了。“仅我们公司就有3人写了入党申请书，这就是榜样的力量。”叶蓓静说，“我在入党第18年领命参与方舱管理，很光荣。”

几个板凳一拼，就是张床——3月底至今，上海市杨浦区殷行街道国和一村第二居民区党总支书记张志平一直睡在办公室的板凳上。

工作千头万绪，突发事件频生，“我是退役军人、党总支书记，必须当好领头雁，为居民解忧除困。”

居民区有1600多户人家、4000多居民，60岁以上超过40%。物业公司人员感染、业委会成员老化，核酸检测、物资供应等重任都压在社区干部身上。“光靠我们几个忙不过来，得赶紧组织志愿者”，前后近170人报名，核酸检测组、配送组、后勤保障组等迅速成立，居民区防疫得以持续开展。

“急难险重，必须顶得上。”一天凌晨，有位阳性感染的老人在家摔倒，张志平睡梦中接到家属求助电话，穿上防护服赶去，一个人抬不动，又叫来居委会主任倪华，合力把老人抬到床上，一直守到急救车赶到。

离家时穿着冬服，气温渐高，他的夏衣是居民捐赠的。他很欣慰，“除了封控的几个楼栋，其他居民全员普筛连续5天全阴，胜利在望！”

遍布上海的6094个居村党组织和居村书记，舍己抛家，扛起最重的担子，啃下最硬的骨头。

机关企事业单位下沉干部——火速增援，“请相信我”

“赶紧，明天安排大客车，接吴家宅村民回家。”5月4日中午，浦东新区北蔡镇政府办公楼，袁航正安排隔离村民回搬。办公桌后的行军床上，团着一床薄被。

4月8日，根据上海市委、市政府统一部署，市国资委党委紧急抽调党员志愿突击队，赶赴疫情防控吃劲的街镇驻扎。上海临港集团派出一支抗疫党员突击队，集团下属上海工业投资集团公司党委书记、董事长袁航，是其中一员。

“都说北蔡是浦东防疫风暴眼，那么联勤村则是风暴眼中的风暴眼。”联勤村东侧是上海最大的综合性农副产品批发市场，大量从业者租住这个城中村。市场人流量大，疫情一度迅速扩散。4月16日，北蔡临时党委决定，将联勤村村民集体转移至隔离点，全面环境消杀。

临危受命，袁航担任联勤村专项工作组组长。24日到26日，村民陆续回搬。参加抗疫一个月，这三天他最紧张。

25日，大雨如注。第二批900多位居民撤回。有村民发现村口仓库有批生活物资，很不高兴：

“我们配合出去隔离，回来了为什么菜囤着不发给我们？”

村干部也急：“一直忙着安排回搬，没腾出手啊！”气氛一时紧张。

袁航站出来：“村里人手不够，已经做了不少事，配大礼包，安排接送车辆，逐一送回家……”

“那回家没菜吃怎么办？”

“我是市里下沉干部，相信我，今晚一定把物资送到家。”

晚9点，他召集村干部：“大家很忙很累，但村民需要我们。”

“太累了，明天一早再发？”

“不行！”袁航很坚定，“共产党员先跟我上，哪怕再晚也要发完。”

共产党员加上志愿者共10人，分成3组，计数、装车、骑电动三轮车挨家挨户送，一直忙到午夜，800多份物资全部送达。

“5月4日，我们北蔡社会面基本清零，真是最好的消息！”很苦很累，但他心情越来越好。

针对部分封控、管控社区的特殊困难，上海市委推动8.8万名区级机关、企事业单位的党员干部迅速下沉，形成1.2万支突击队，重点街镇挂钩包联、重点居村驻点包干，与街镇、居村干部同吃同住同工作，为基层不断补充精锐战力。驻沪央企党组织同样挺身而出，中船集团、中国商飞、宝武集团、中建八局、中海油、中核建、上海铁路局、振华重工等，分别派出1000多人的整建制增援力量下沉居村一线。

广大共产党员——“我是党员，有责任在危急时刻站出来”

青浦区重固镇佳兆业小区的陆冰，是宏盛建业投资集团有限公司高管，3月底就上线报名做党员志愿者。4月初，小区几乎每天冒出一栋“小阳楼”，核酸检测、团菜买药、分发抗原试剂盒、环境消杀、垃圾清运……陆冰发现各工作群信息“爆炸”。

“物业感染较多，居委人手不足，工作太多缺少条理性，我想帮着优化一下工作方案。”她先简单制作了“志愿者工作需知”“小区楼栋化管理方案”，“每栋楼做好自我管理，居委就能拿出更多精力服务有特殊需要的人群。”

最终她草拟的《防疫操作实务指引》，对楼栋抗疫自治工作提出了规范操作建议，由社区党组织书记审定后试行。经过大家连续奋战，到5月4日，佳兆业小区连续20天零感染。

静安区石门二路街道恒丰居民区1486户、3300多居民，一大半住在房龄90多年、厨卫合用的太和坊——典型的上海老城厢。60岁以上居民超过半数，年轻租客大多从事快递、外卖、护工等，传播风险极高。

3月19日，太和坊出现首例阳性。随后居民区工作人员有4人感染，其他人作为密接者被隔离。街道党工委副书记苏玉锋带工作组迅速住进恒丰居民区，接手抗疫指挥。

人手奇缺，普通党员纷纷出列。

“这些天全亏了她！”被居民推到记者面前的，是年届七旬的退休纺织工人孙瑾。“我是老党员，有责任在危急时刻站出来。”如今，她学会了穿“大白”，维持核酸采样秩序，照护独居老人，有病患时通过社区联系120……

夏阳强制隔离戒毒所民警谢逸铭，响应市司法局号召，从郊区青浦赶赴恒丰居民区，一个多月，“搬运工”“接线员”啥都干，“群众有困难，党员要尽最大努力。”

闵行区莘庄镇“闵房泊寓”租赁式人才公寓的13幢楼，从未有“阳”，“但发放物资任务很重，党员必须主动站出来。”王昊德是上海市卫生和健康发展研究中心的医学科研工作者，和同事参与志愿服务，落实防控要求，同时坚持科研，“特殊时期，感觉相关科研更有意义了！”

宝山区月浦镇城建事务中心团支部书记李一飞，4月6日领命和十几位镇干部参加集中隔离收治点建设。动员会上，镇领导拿大喇叭喊：“去‘火线’，稍有不慎，就会感染。”台下鸦雀无声，但无一退缩。

短短五六个小时，把一所小学改成300张床位的收治点，接收当晚转出的200多位感染者。他们穿上防护服，化身搬运工、清洁工……凌晨，终于将转运人员安顿好。

“开始每天只睡两三个小时，大家毫无怨言。”一次，李一飞发现有位大学生正在苦恼，要线上考研面试，可这里没网。他立刻协调出个小房间、安装网络。几天后，大学生报喜：“面试通过！非常感谢你们！”

“我发现，遇到困难，党员总是冲锋在前……”李一飞和4名“大白”递交入党申请书。

3月以来，上海共有72.1万名党员向社区集结报到，在严峻考验面前，擦亮本色，锤炼党性。