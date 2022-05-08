北京：6万余名干部下沉社区 把疫情防控作为锻炼、考察干部的平台

新华社北京5月8日电（记者王君璐）记者从北京市委组织部了解到，为充实社区一线防控力量，截至5月7日，北京市、区两级共下沉干部60345人参与社区防控，其中市级3800人、区级56545人。

据介绍，为支持社区有效应对本轮疫情，按照北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组部署安排，市社区防控组强化组织领导，推动干部下沉，协调市直机关工委、市国资委，遵照防疫规范指引，动员在职党员就地就近向社区报到，担任志愿者，参与社区防控各项工作。对接防疫重点区域需求，从市级党政机关、市管企业累计抽调3800名干部下沉社区，直接参与重点人群服务保障、电子围栏派单人员排查、核酸检测秩序维护、管控区卡口管理等工作，有效充实基层一线力量，较好保障了疫情防控重点任务落实。

除市级层面外，北京市各区建立健全区直部门单位、属地街乡之间的会商调度、定点支援、联系对接等工作机制，随时对基层一线需求做出响应，区级层面已下沉56545人。朝阳区有69%的区级机关干部下沉街乡、社区一线；海淀区明确下沉干部“八项职责”，以党支部为主渠道，下沉党员干部支援一线；丰台、顺义等区安排单位副职带队下沉，提高对接协调工作力度；房山区开展“上一线、做贡献”实践活动，有62%的区级机关干部下沉一线。

北京市委组织部有关负责同志介绍，下一步，将加强统筹调度，储备后备力量，按需求定点支援防控任务繁重、基层力量不足的疫情重点区域，指导各部门各单位和各区把疫情防控作为锻炼、考察干部的平台。同时，加强对下沉干部的教育培训和关心关爱，统筹安排轮岗轮换，推动更好发挥作用。