北京：未发现因参加区域核酸筛查而感染的情况

新华社北京5月8日电（记者邰思聪）北京市卫生健康委员会副主任、新闻发言人李昂在8日举行的北京市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上表示，自4月25日起，北京市已开展了8轮区域核酸筛查，共筛出60管混采阳性。截至目前，未发现因参加区域核酸筛查而感染的情况。

李昂表示，为落实“动态清零”总方针和“四早”要求，按照北京市疫情防控工作领导小组部署，北京市近期组织了多轮核酸检测筛查，5月7日共筛查1552万人，全部完成检测，共筛出5管混采阳性，其中，朝阳区、顺义区各2管，房山区1管。自4月25日起，北京市已开展了8轮区域核酸筛查，共筛出60管混采阳性，为阻断疫情传播、早日实现社会面动态清零发挥了重要作用。

李昂说，北京市高度重视采样现场防疫工作，科学增设采样台位，设置老幼人员绿色通道和弹窗人员专用通道，持续增强采样能力，提高采样效率；提前发布核酸检测提示，分时分批组织群众采样；通过设置“两米线”、硬隔离、加强现场巡查等方式，加强现场采样点秩序维护；规范工作人员防护服穿脱，严格采样操作规范，防止因采样不规范而发生交叉感染。截至目前，未发现因参加区域核酸筛查而感染的情况。