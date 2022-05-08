北京8日新增本土新冠肺炎病毒感染者22例

新华社北京5月8日电（记者邰思聪）北京市疾病预防控制中心副主任庞星火在8日举行的北京市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上介绍，5月8日0时至15时，北京市新增本土新冠肺炎病毒感染者22例。

庞星火表示，5月8日0时至15时，新增本土新冠肺炎病毒感染者22例。自5月7日发布会后（5月7日15时至8日15时），新增本土新冠肺炎病毒感染者39例，其中，房山区16例，朝阳区11例，海淀区6例，丰台区3例，门头沟区、通州区、昌平区各1例；普通型6例、轻型12例、无症状感染者21例；上述感染者均为管控人员，已转至定点医院隔离治疗，相关风险点位及人员已管控落位。

4月22日至5月8日15时，北京市累计报告727例新冠肺炎病毒感染者，涉及15个区，其中，朝阳区299例，房山区195例，通州区65例，丰台区53例，海淀区36例，顺义区25例，石景山区、昌平区各13例，大兴区11例，东城区7例，门头沟区3例，西城区、密云区、延庆区各2例，经开区1例。

庞星火说，目前疫情防控形势依然严峻，要毫不动摇坚持“动态清零”总方针，压紧压实“四方责任”。封控区、管控区、防范区、临时管控区等人员要严格遵守各项防控措施，集中隔离、居家隔离人员做到足不出户，正确佩戴口罩。提醒广大市民，要提高防控意识，坚持戴口罩、勤洗手、常通风、保持安全社交距离等常态化防控措施。她表示，疫情分析发现，4月22日以来，686例感染者有明确新冠疫苗接种史，其中588例完成两剂或三剂新冠疫苗接种，占86%，无重型、危重型病例；98例未完成两剂新冠疫苗接种，占14%，其中出现1例79岁女性重症患者。接种疫苗是预防感染新冠病毒后导致重症、危重症和死亡的有效措施。请符合条件的人群，尤其是老人和儿童，尽快接种新冠疫苗，完成基础免疫半年后请尽早进行加强免疫接种。