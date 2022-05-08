我国未发现不明原因 儿童急性肝炎病例

近期，多个国家报告发生不明原因的儿童急性肝炎病例。国家卫生健康委高度重视，及时组织专家进行分析研判。目前，我国尚未发现相关病例。

国家卫生健康委对有关问题进行了专门解答：

我国是否有不明原因儿童急性肝炎病例出现？目前，我国尚未发现相关病例，各级卫生健康行政部门和医疗机构正在密切关注和持续监测相关情况。

不明原因儿童急性肝炎有哪些表现？如何及时发现？这种急性肝炎患儿的共性特征是：①年龄1月-16岁，大多在10岁以下；②出现黄疸、恶心、腹痛、乏力、嗜睡和胃肠道症状（包括腹泻和呕吐），大多数患儿无发热；③实验室肝生化检查转氨酶（AST或ALT）明显升高。若孩子出现上述表现，家长应提高警惕，及时到医院就诊。

儿童急性肝炎如何预防？引起儿童急性肝炎的病因有多种，主要感染途径是经过消化道和血液。此次国外报告的不明原因儿童急性肝炎患者部分呈腺病毒检测阳性。当前，主要预防措施是避免儿童前往人多拥挤、空气不流通的公共场所，切断飞沫接触和粪口传播途径，保证儿童充足睡眠和营养，定期清洗儿童外出衣物和常接触物品，勤洗手、戴口罩、保持社交距离。

不明原因儿童急性肝炎是否与接种新冠病毒疫苗有关？世界卫生组织近期调查显示，由于绝大部分不明原因急性肝炎患儿未接种新冠病毒疫苗，目前不支持和接种新冠病毒疫苗相关的假设。

据新华社