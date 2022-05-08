戴N95口罩、抗原检测……多地出台外卖员防疫新规

近日，北京市有关部门通报了一例外卖配送员感染新冠病毒的情况，至检测阳性为止，该外卖员接了500余单，涉及38家餐馆。不少人担心，疫情下，还能收快递、点外卖吗？

针对外卖员、快递员，多地出防疫新规

北京市商务局网站6日发布的《新冠疫情流行期间外卖配送人员防控指引(2022年5月版)》要求，外卖配送人员在外出提供服务时必须佩戴N95(或KN95)口罩、一次性手套。

新规要求，对服务封控区、管控区、防范区、临时管控区等中高风险地区的外卖配送人员，采取“白名单”管理机制，实行每天1次核酸检测、1次抗原检测。

新规还要求，对服务涉疫情区“白名单”以外的外卖配送人员，实行每2天1次核酸检测、隔日1次抗原检测；对服务非涉疫情区的外卖配送人员每5天1次核酸检测。外卖配送人员活动范围原则上不超出“居住地—工作地—配送区域”。

记者注意到，近日，多地增加了对外卖员或快递员的防疫新要求。

例如，南京市4月底上线了“南京市外卖骑手信息系统”，该系统实现了与外卖平台的实时对接，全市所有站点及骑手信息已全部录入系统，可精确掌握每一位在职配送员疫苗接种、核酸检测等健康状况。涉及11家大型外卖平台(企业)，配送站点612个，配送骑手2.34万人。

江苏省人民政府网站截图。

为了保障快递员疫情期间权益，近日，广东省深圳市将快递小哥纳入市防疫公益险保障范围，行业共44342名快递小哥成功参保，总保额超过88亿元。

另外，国务院联防联控机制发布会上近期也提出，快递、包裹和其他进入校园物品要做好疫情防控各项常规检查。

记者还从某外卖平台获悉，目前平台已同上海随申办大数据中心建立查询渠道，实时核查骑手核酸检测结果，避免涉疫骑手接单。每位骑手开工前均需上传体温记录，并持有有效的核酸检测信息，若无法提供，则不予开工。

企业纷纷升级防疫措施，部分外卖员配隔离服

美团方面对中新财经表示，已为北京市朝阳区、房山区、通州区、西城区以及海淀区的封控区、管控区的一线抗疫保供人员送去“防疫健康包”，里面不仅包括新要求的N95口罩、一次性手套等，还增加了医用隔离服、一次性鞋套等20余万件防疫物资。

饿了么方面表示，饿了么已紧急采购了累计数十万个N95口罩、面屏和一次性防护手套，免费为其外卖配送人员发放。

有北京地区的外卖员对中新财经记者称，目前可以领取N95口罩了，“现在是每日上线前上传健康码以及核酸检测证明至骑手APP。若健康码异常或核酸证明不符合有关防疫要求，将会‘驳回’并被所属配送公司限制接单1天。”

无接触配送受青睐

记者注意到，目前多个外卖平台进行了升级，用户点外卖时就可选择无接触配送，骑手会将外卖放置于取餐柜、门口等指定地点，避免面对面接触带来疫情传播风险。

上述外卖员对中新财经表示，现在很多小区门口有搁物架，外卖都是放上面，“不是不送到家，是有的小区不让外卖员进入，解释后用户基本都能理解。”(记者 吴涛)