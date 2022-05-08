北京新增44例本土确诊病例和18例无症状感染者

据北京市卫健委微信公众号消息，5月7日0时至24时，北京市新增44例本土确诊病例和18例无症状感染者，无新增疑似病例；无新增境外输入确诊病例、无症状感染者和疑似病例。治愈出院10例。

本土确诊病例

确诊病例1、2：现住朝阳区光华里。5月7日诊断为确诊病例，临床分型均为轻型。

确诊病例3：现住朝阳区光辉里。5月7日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例4至8、34：现住朝阳区光辉南里小区。5月7日诊断为确诊病例，临床分型均为轻型。

确诊病例9、30、31、32：现住朝阳区农光东里。5月7日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例10：现住朝阳区农光里。5月7日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例11：现住朝阳区徐家大院。5月7日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例12：现住朝阳区周家庄村。5月7日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例13：现住朝阳区周家庄中路19号院。5月7日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例14：现住朝阳区双惠苑小区。5月7日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例15：现住朝阳区7天优品酒店。5月7日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例16：现住朝阳区和平村B区。5月7日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例17：现住朝阳区金盏嘉园。5月7日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例18：现住朝阳区金陵饭店。5月7日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例19：现住房山区六股道村。5月7日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例20、21、39：现住房山区大紫草坞村。5月7日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例22：现住丰台区南苑北里二区。5月7日诊断为确诊病例，临床分型为普通型。

确诊病例23：现住丰台区顶秀金瑞家园。5月7日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例24：现住丰台区芳星园3区。5月7日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例25：现住丰台区佃起村。5月7日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例26：现住门头沟区石门营6区。5月7日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例27、28：现住通州区如意园小区。5月7日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例29：现住东城区绿景苑小区。5月7日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例33：现住朝阳区周家庄中路20号院。5月7日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例35、36、37：现住海淀区白堆子甲23号院。5月7日诊断为确诊病例，临床分型分别为普通型、轻型、普通型。

确诊病例38：现住房山区乐活雅苑。5月7日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例40、41、42：现住丰台区华源一里。5月7日诊断为确诊病例，临床分型分别为轻型、轻型、普通型。

确诊病例43：现住门头沟区增峪路5号院。5月7日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例44：现住通州区如意园。5月7日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

本土无症状感染者

无症状感染者1：现住朝阳区东草园5巷小区。5月7日诊断为无症状感染者。

无症状感染者2：现住朝阳区光华里。5月7日诊断为无症状感染者。

无症状感染者3：现住朝阳区农光东里。5月7日诊断为无症状感染者。

无症状感染者4：现住朝阳区周家庄中路19号院。5月7日诊断为无症状感染者。

无症状感染者5、17：现住朝阳区和平村F区。5月7日诊断为无症状感染者。

无症状感染者6：现住朝阳区金港国际。5月7日诊断为无症状感染者。

无症状感染者7：现住朝阳区双惠苑小区。5月7日诊断为无症状感染者。

无症状感染者8：现住房山区山水汇豪苑南区。5月7日诊断为无症状感染者。

无症状感染者9：现住房山区田家园村。5月7日诊断为无症状感染者。

无症状感染者10、11：现住房山区五侯村。5月7日诊断为无症状感染者。

无症状感染者12、13、14、18：现住房山区大紫草坞村。5月7日诊断为无症状感染者。

无症状感染者15：现住丰台区南苑北里二区。5月7日诊断为无症状感染者。

无症状感染者16：现住丰台区顶秀金瑞家园。5月7日诊断为无症状感染者。

上述病例均已转至定点医院，已开展流行病学调查，按要求落实管控措施。