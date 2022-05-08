世界肺动脉高压日 云会诊护航蓝唇焕彩之旅

“如果没有肺动脉高压，我可以完成30岁之后的所有的梦想，我想有完整的婚姻，我想成为一名母亲……”“从出生起，每个人的道路都是又长又远的，而我的道路却出现了狭窄、崎岖，蒙上了层层迷雾……”这些话，来自同一个群体，他们有同样的特征——蓝嘴唇和呼吸困难，他们有同样的名字——肺动脉高压患者，同时，他们也拥有同样的节日——世界肺动脉高压日。这个节日的创立，旨在提高全世界2500万肺动脉高压患者的生存质量和生存寿命。

5月5日世界肺动脉高压日，北京光大精准医学研究中心组织发起“医路同行，因爱心生”肺动脉高压多学科云会诊，该活动为国家心血管病中心肺动脉高压专科联盟（China Specialty Alliance for Pulmonary Hypertension, 以下简称“CSAPH专科联盟”）3月获批成立后的首个全国大型学术活动，由中国医学科学院阜外医院 柳志红教授担任大会主席，携手来自心内科、呼吸科、风湿科、影像科等十余名CSAPH专科联盟专家智库聚首云端，通过多中心协同、多学科联动，展示肺动脉高压规范诊疗样板、突破疑难病例，并就疫情大环境下如何实现患者本地就医、便捷就医紧迫性展开深入探讨。

动脉性肺动脉高压（PAH），发病率为5-10/百万人/年，未经治疗的中位生存期仅2.8年，堪称“心血管系统的癌症”。其临床症状缺乏特异性，主要表现为进行性右心功能不全的相关症状，常为劳累后诱发，表现为疲劳、呼吸困难、胸闷、胸痛和晕厥等。由于缺氧，患者的嘴唇和手指可呈现蓝紫色，因此肺动脉高压患者也被称为“蓝嘴唇“。中国医学科学院阜外医院 罗勤教授介绍说，“在我国，肺动脉高压的诊治面临着重重困难，症状不特异，难以被发现；病因复杂，基层医院难以确诊；缺乏专科人才；硬件设施，靶向药物，信息化水平落后。”由此，患者的求医问药之路无比艰辛。

《2021年中国心血管病医疗质量报告》国家心血管病质控中心数据显示，在全国医疗质量数据抽样调查系统（NCIS）纳入的11,606家医院中，仅2.6%有肺动脉高压门诊、2.3%有肺动脉高压诊疗病房，能开展确诊肺动脉高压金标准——右心导管检查的医院仅6.9%。据《2021中国肺动脉高压患者白皮书》报道，我国肺动脉高压患者平均确诊年限为2.2年。

大会主席柳志红教授表示，会诊病例典型又复杂，是日常临床工作的缩影，十几位专家热烈交流、切磋，仍有未解之谜，提示我们开展多学科协作的重要性和紧迫性，呼吁专家同道们行动起来，发挥专家智库的带头作用，以患者为中心，多中心协同、多学科联动提升临床医师诊疗能力、优化患者管理路径势在必行。