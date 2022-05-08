河南省新增本土确诊病例25例 新增本土无症状感染者76例

据“河南发布”微信公众号消息，5月7日0—24时，河南省新增本土确诊病例25例(许昌市17例，郑州市7例，周口市1例)，新增本土无症状感染者76例(许昌市37例，郑州市21例，周口市9例，濮阳市4例，安阳市2例，平顶山1例，商丘市1例，新乡市1例)，无新增本土疑似病例。新增境外输入无症状感染者6例，无新增境外输入性确诊病例和疑似病例。2例本土确诊病例治愈出院，12例无症状感染者解除医学观察(本土11例，境外输入1例)。

2020年1月21日至2022年5月7日24时，河南省累计报告确诊病例3013例(本土2802例、境外输入211例)，现有住院病例125例(本土124例，境外输入1例)，尚在医学观察的无症状感染者344例(本土329例，境外输入15例)。累计追踪到密切接触者101653人，正在观察的密切接触者11766人。