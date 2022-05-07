《国家“学生饮用奶计划”推广管理办法》（修订版）正式发布

孟夏之日，万物并秀。5月6日，中国奶业协会召开在线发布会，正式发布《国家“学生饮用奶计划”推广管理办法》（修订版），并深入解读了新修订的《办法》及配套的3项学生饮用奶系列团体标准，为进一步健全推广管理制度、开创推广工作新局面提供了有力保障。

《国家“学生饮用奶计划”推广管理办法》（以下简称“办法”）为国家“学生饮用奶计划”推广工作提供了制度依据和保障，使推广工作有制可行、有章可循、有规可依。2013年12月30日，中国奶业协会首次发布了试行版《办法》。经过3年多的试行，于2017年6月1日发布了正式版《办法》，至今已实施近5年。为适应国家“学生饮用奶计划”推广工作新形势的要求，在学生饮用奶生产企业、地方学生饮用奶推广工作机构、科研机构等各有关单位的支持下，在公开征求意见的基础上，中国奶业协会组织完成了《办法》修订工作。

中国奶业协会副会长兼秘书长刘亚清指出，国家“学生饮用奶计划”积极稳妥推进，供应能力显著提升，覆盖范围不断扩大。截至目前，全国学生饮用奶生产企业124家，日处理生乳总能力5万多吨；学生饮用奶奶源基地353家，日均生产生乳1.2万多吨。2020-2021学年，全国学生饮用奶日均供应量2500余万份，惠及3000多万名中小学生，覆盖全国7万多所学校。

刘亚清强调，《国家“学生饮用奶计划”推广管理办法》修订工作，是贯彻落实《国务院关于实施健康中国行动的意见》《国务院办公厅关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》的具体举措，符合学生饮用奶生产企业、地方推广机构、实施学校、专家学者及社会大众的期望与诉求。中国奶业协会通过科学、合理、稳妥开展增加学生饮用奶产品种类试点工作，总结可复制、可扩大的经验和做法，保障新增产品推广的安全性和规范性，培育具有示范带动作用的学生饮用奶生产先进企业，创新更为适合我国国情的学生饮用奶推广模式，为正式推广新增学生饮用奶产品种类和修订《办法》奠定了坚实的理论和实践基础。

刘亚清指出，本次修订的《国家“学生饮用奶计划”推广管理办法》共7章64条，是对2017年《办法》的全面修订，结构和内容都做了较大调整。注重前瞻性思考、全局性谋划、战略性布局、整体性推进，坚持把质量安全放在首位，强化学生饮用奶生产供应从奶源到学校全链条管理。刘秘书长从总则、组织管理、标志许可使用管理、奶源基地认证管理、监督管理、罚则和附则等7个方面介绍了主要修订内容。

最后，刘亚清强调，一分部署，九分落实，为保障修订版《办法》落地实施，加强国家“学生饮用奶计划”推广工作，今后需要重点做好以下几项工作：一是强化企业质量安全意识；二是完善推广管理信息系统；三是提升业务能力培训；四是严格标志许可使用管理；五是发挥专家技术支撑；六是加强宣传教育引导；七是广泛动员社会力量。

中国奶业协会副秘书长李栋解读配套学生饮用奶系列团体标准李栋副秘书长对修订版《办法》配套的3项新增学生饮用奶团体标准（《学生饮用奶 巴氏杀菌乳》《学生饮用奶 发酵乳》《学生饮用奶 入校操作规范》）进行了详细解读。

《办法》修订版的发布，标志着推广管理体制更加完善，监督管理体系更加健全。在继往开来新的起点上，中国奶业协会将团结各方力量，继续推动修订版《办法》和配套团体标准的宣贯推广和落实，进一步提升国家“学生饮用奶计划”推广成效，为践行“健康中国”战略、改善学生营养状况作出新的更大贡献。