中央援港应急医院和落马洲方舱设施全面竣工交付（抓细抓实各项防疫工作）

本报深圳5月6日电 （记者冯学知、陆东）经过51个日夜的艰苦奋战，中央援港应急医院和落马洲方舱设施于近日全面竣工，并于6日下午举行竣工交付仪式，内地支援香港抗疫工作专班、特区政府、深圳市人民政府和中建集团有关负责人出席。

新年伊始，香港遭遇第五波新冠疫情侵袭。在抗疫形势异常严峻的时刻，应特区政府请求，中央批准在香港落马洲河套地区援建应急医院和方舱设施，帮助香港进一步提升救治能力。2万多名来自五湖四海的建设者集结于此，在荒滩上抢建“生命之舟”。

香港特区政府发展局局长黄伟纶在出席仪式时表示，今天是怀着感恩的心情见证中央援港应急医院和落马洲方舱设施全面竣工交付仪式。中央援建的隔离和治疗设施会大大提升香港抗疫防疫的能力。在社会各界继续努力下，我们有信心，香港一定会走出“疫”境，社会早日恢复正常。

项目承建方、中建科工董事长王宏说，深圳、香港山水相连，血脉相融，同胞有难，义不容辞。工程成功交付是深港合作同心抗疫的生动写照。

作为2万多名建设者中的一员，吊装工杨光出席了当天的交付仪式。他说：“参与项目建设，我深刻地感受到，每个人在自己平凡的岗位上认真工作，就是对国家、对同胞最大的支持。”

中央援港应急医院是一所呼吸科传染病专科医院，可提供1000张负压床位（含100张ICU病床）、3间手术室和放射科、检验科、中心供应室、输血科等医技设施，以及药库、空压机房、氧气站、洗车间、垃圾暂存间、负压牵引泵房、污水处理站等配套设施。

中央援港落马洲方舱隔离设施建筑面积达11.21万平方米，可提供10056张床位，并包含入院楼、出院楼、卫生通过区、检验中心及CT室、仓库及药房、分控中心汇聚机房、医疗垃圾站、污水处理站等配套设施。

中央援港应急医院于2022年3月6日动工，4月20日竣工验收。落马洲方舱设施于3月22日开工，4月25日竣工验收。两项工程共历时51天。

《 人民日报 》（ 2022年05月07日 02 版）