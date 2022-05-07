促进消费持续恢复  稳住外贸外资基本盘（权威访谈）

商务工作是国内大循环的重要组成部分，是联结国内国际双循环的重要枢纽，在构建新发展格局中发挥着重要作用。今年一季度，我国消费市场总体呈现恢复发展态势，吸收外资实现了“开门稳”，外贸展现较强韧性。与此同时，商务发展也面临诸多风险挑战。怎样进一步激发消费潜力？将采取哪些措施保持外贸发展韧性？记者采访了商务部党组成员、副部长盛秋平。

进一步巩固消费对经济发展的基础性作用

记者：国务院办公厅近日印发《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》，接下来如何保持消费稳步恢复势头？如何看待今年消费趋势？

盛秋平：消费是经济增长的重要引擎，是畅通国内大循环的关键环节，也是人民对美好生活需要的直接体现。今年以来，消费总体呈现稳步恢复态势，一季度社会消费品零售总额同比增长3.3%，消费对GDP增长的贡献率达69.4%，仍是经济发展的第一拉动力。

商务部坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，统筹疫情防控和消费促进工作，与相关部门一道，认真贯彻落实《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》提出的各项任务措施，进一步巩固消费对经济发展的基础性作用，推动构建新发展格局。重点做好以下五方面工作：

一是加力巩固传统消费。汽车、家电、家具、餐饮等传统消费是消费的顶梁柱，占社会消费品零售总额1/4左右。我们将深化汽车流通领域改革，支持新能源汽车加快发展，扩大二手车流通，鼓励地方开展绿色智能家电下乡和以旧换新。会同相关部门落实餐饮业纾困政策，推动地方及时出台配套措施，使企业切实享受政策红利。

二是加快发展新兴消费。新兴消费是消费增长的重要引擎，实物商品网上零售额占社会消费品零售总额近1/4。我们将加快线上线下消费有机融合，鼓励发展新业态新模式新场景，培育壮大定制、体验、智能、时尚等新兴消费。目前我们正在举办“双品网购节”，还将支持老字号创新发展，办好进博会、消博会等展会，促进品牌消费、品质消费。

三是着力提升城市消费。城市消费体量大、辐射带动作用强，去年城镇消费品零售额占社会消费品零售总额86.6%。我们将加快推进国际消费中心城市培育建设，推动步行街高质量发展，开展智慧商圈、智慧商店示范创建。按照缺什么、补什么的原则，加快建设一刻钟便民生活圈，让城市生活更加便利、更有温度。

四是积极扩大乡村消费。去年乡村消费品零售额占社会消费品零售总额13.4%，仍有很大发展潜力。我们将加快健全县域商业体系，重点抓好“一个上行、三个下沉”，一个上行就是农产品上行，三个下沉就是供应链下沉、物流配送下沉和商品服务下沉。

五是精心办好促消费活动。在严格做好疫情防控的前提下，组织开展全国消费促进月、国际消费季等活动，指导各地开展内容丰富、形式多样的促消费活动，活跃消费氛围，提振消费信心。

我国消费市场韧性强、潜力足的特点没有改变，消费发展长期向好的基本面没有改变。随着各项政策措施落地见效，疫情影响逐步得到控制，预计消费市场将继续呈现恢复发展态势。

外贸长期向好的基本面没有改变

记者：一季度我国外贸发展实现了“开门稳”，但从外部情况看，全球需求趋弱，外贸增长压力较大，接下来将采取什么措施稳定外贸发展？

盛秋平：今年以来，面对错综复杂的国内外经济形势，商务部会同各地方、各相关部门多措并举稳定外贸。一季度，外贸展现较强韧性，实现开局平稳、稳中有进。

当前，我国外贸发展的环境更趋严峻复杂，挑战与机遇并存。从挑战看，国际经济复苏脆弱乏力，产业链供应链不畅，原材料价格高企，企业经营压力上升。从机遇看，我国外贸产业基础雄厚，长期向好的基本面没有改变。商务部将密切关注形势变化，坚持问题导向，立足当前、着眼长远，推动外贸保稳提质，助力稳经济稳产业链供应链。重点做好五方面工作：

一是保畅通。打通堵点卡点，保障外贸产业链供应链稳定畅通。充分发挥外贸外资协调机制作用，加强联动协作，重点解决企业实际困难，着力保障外贸货物运输高效畅通。

二是抓订单。帮助企业用好线上线下多种渠道，获取更多订单。支持中小微企业以多种形式参加境外展会，继续指导企业用好RCEP（区域全面经济伙伴关系协定）等已签署的自贸协定，进一步开拓多元化市场。用足用好出口信用保险政策，为企业保驾护航。

三是强支持。用好用足符合世贸组织规则的外贸政策工具，加大财税金融支持力度，进一步加大对外贸企业尤其是中小微外贸企业信贷支持力度，推动扩大保单融资规模，提升外贸企业应对汇率风险能力，积极稳妥推进人民币跨境贸易结算。

四是促创新。鼓励运用新技术，加快壮大跨境电商等新业态新模式。着力推动服务贸易创新发展，制定全国版跨境服务贸易负面清单，建设国家服务贸易创新发展示范区，做大做强数字服务、特色服务等出口基地，发挥好服贸会等展会平台作用，培育服务贸易新增长点。

五是增动力。不断增强外贸综合竞争力，推动外贸转型升级基地高质量发展，大力发展数字贸易、绿色贸易，持续强化品牌培育。发挥大型骨干外贸企业带动作用，推动中小企业走“专精特新”道路。鼓励发展同线同标同质产品，推动内外贸一体化。

中国开放的大市场，将为各国企业发展提供更多机遇

记者：针对近期疫情给外资企业造成的影响，有哪些应对举措？如何看待今年吸收外资前景？

盛秋平：今年以来，我国吸收外资延续了去年稳定增长的态势，前3个月实际使用外资3798.7亿元，同比增长25.6%。这充分说明广大外国投资者长期看好中国市场，仍将中国视为投资热土，我们有信心推动利用外资保稳促优。

针对近期疫情给包括外资企业在内的各类市场主体生产运营带来的影响，商务部积极回应具体诉求，逐条梳理，分类施策，重点从两方面帮助企业纾困解难。一方面，保畅通保供应，稳定生产经营。另一方面，解难题优服务，推动复工复产。

长期来看，我国经济长期向好的基本面没有变，综合引资优势仍然突出，开放的中国大市场，必将为各国企业发展提供更多机遇。

一是市场机遇。我国拥有14亿多的人口规模，超过4亿的中等收入群体，消费市场潜力将不断释放。

二是开放机遇。中国将坚持扩大高水平对外开放，持续缩减外资准入限制措施，修订《鼓励外商投资产业目录》，落实好金融、汽车等领域开放举措，放宽外国投资者战略投资上市公司条件，为外商创造更加广阔的投资空间。

三是产业机遇。中国拥有完整的工业体系和产业配套，是唯一拥有联合国产业分类当中全部工业门类的国家。当前，高端制造、节能环保、绿色发展、数字经济等蓬勃发展，产业配套能力将进一步增强。

四是环境机遇。从硬环境看，当前我国港口、机场、公路等设施水平处于世界前列，未来还要全面加强基础设施建设，特别是加快新型基础设施建设。从软环境看，中国将继续优化市场化法治化国际化的营商环境，加大外资合法权益保护力度，落实好外资企业国民待遇，为外资企业发展创造更好的条件。

我们相信，任何一家有远见的跨国企业，都不会错过在中国发展的机遇。我们将一如既往地欢迎各国投资者来华投资兴业，共享中国发展红利。

《 人民日报 》（ 2022年05月07日 02 版）