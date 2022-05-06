上海仁济医院成立社区青年医疗志愿服务队

凝聚青春力量，彰显青年担当。上海交通大学医学院附属仁济医院近日成立社区青年医疗志愿者服务队，这支平均年龄28岁的队伍，由来自该院内科、外科、妇产科、儿科、肿瘤科等20多个亚专科的70名青年医护组成。他们主动下沉至封控社区，了解居民就医需求，通过“线上+线下”医疗服务的形式，打通封控社区居民就医“最后一公里”。

“仁济医院社区青年医疗志愿服务队的成立，有助于畅通就医渠道，切实保障人民群众特别是血液透析、肿瘤放化疗、孕产妇等特殊人群的医疗服务需求。”浦东新区团委副书记高远说。

仁济医院党委书记郑军华表示，仁济医院青年在疫情防控期间豁得出、顶得上、靠得住，或主动请缨支援方舱、定点医院，或以医院为家坚守岗位。仁济医院社区青年医疗志愿服务队的成立，是用实际行动向共青团百岁生日献礼。

不出家门，线上看诊解民忧

“我胸痛得厉害，怎么办？”封控在家的张先生发出求助。没想到的是，在线接诊的是仁济医院心内科主任卜军，他还是仁济医院青联副会长。经过仔细问诊，卜军给出了明确诊断：“放心，不是心梗，症状主要和最近作息不规律有关。”张先生欣喜表示：“我原本想等疫情结束后预约卜主任的专家门诊，没想到不出家门在线上就可以看了！”

志愿服务队员、肾脏科医生金海姣看到小区群里“痛风”患者文先生的求助，然而问诊时却让她犯了难：尿酸正常、疼痛部位不典型、有外伤病史，症状不像痛风。她向同为志愿服务队员的骨科医生曲新华、放射科医生吴连明求助，经过“多学科会诊”，文先生被诊断为“踝关节扭伤”，并预约磁共振进一步检查。金海姣还拿出了家中的备用药为文先生缓解症状。“没想到封控在家还能同时看到几个科室的医生。”文先生说。

核酸采样、交流问诊两不误

除了线上问诊，队员们还借助核酸采样等机会，为社区居民线下看诊。“我们把电话留给居委会，24小时在线解答。”志愿服务队员沈晨琳说，“如疫情防控条件允许，会与社区居民面对面交流，能够更好地识别危重症，及时开通绿色通道转诊至仁济医院就医。”

志愿服务队员刘丽君是一名耳鼻咽喉科护士，小区封控期间主动承担起小区核酸采样工作。在采样过程中，她发现居民王阿姨鼻孔周围的皮肤严重开裂，便立刻联系了仁济医院耳鼻咽喉科医生郭亚楠。郭医生通过互联网门诊对王阿姨进行了详细问诊，诊断为过敏性鼻炎合并鼻前庭炎、外鼻湿疹，并开具处方。“没想到核酸采样还能治鼻炎。”王阿姨风趣地说，“小区封控还没解除，我的症状就已经好多啦！”

社区配药，重点人群多关注

志愿服务队员王昊宁是仁济医院团委专职副书记，小区封控期间，非医科出身的她主动承担起为小区内罹患重大疾病的居民配药的任务。每次代配药，她都会细心地为每一位居民整理好医保卡、病历本、全部单据，仔细核对药单和实际配到的药物，并在外包装上写明患者姓名，杜绝“拿错药”的可能性。特别是对于癌症患者亟需的抗肿瘤药物，她第一时间对接门诊办公室、药房，以最快速度完成大病医保审核。

仁济医院医务青年在战“疫”中书写青春，践行医者使命。医疗志愿服务队将继续聚焦特殊人群就医问题，助力解决封控社区居民就医困难，打造有温度的医疗服务，用实际行动绘就青春最亮底色。（姜泓冰）