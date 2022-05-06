上海方舱在院人数不到高峰时一半，学校方舱将优先退出

5月6日上午举行的上海市疫情防控工作第175场新闻发布会上，上海市委常委、常务副市长吴清在回答记者提问时透露，上海将对方舱进行分类调整，加快关停区级方舱中条件较差、仅承担临时中转隔离平台的方舱，少量在学校建设的区级方舱将优先退出，并进行最严格的清洁消杀与安全评估。新增阳性感染者将主要转运进市级方舱。

吴清介绍，为有效应对本轮疫情的快速发展，上海市委、市政府果断决策部署，市、区两级在最短时间内分别建设筹措方舱医院，为阳性感染者“应转尽转”提供了重要保障。疫情高峰时，市级方舱在院人数达到8.64万人，区级方舱在院人数18.48万人。

随着近期疫情形势的变化，在舱治疗阳性感染者持续减少。截止5月5日24时，市、区两级方舱医院在院人数分别降至3.96万人和7.65万人，在院人数不到高峰时的一半。

下一步，上海一方面将根据疫情形势和上海新增阳性感染人数的实际情况，保留足额的可用床位数；另一方面将对方舱进行分类调整。比如，对于区级方舱中条件较差、仅承担临时中转隔离平台的方舱，将加快关停。对于此前少量在学校建设的区级方舱也将优先退出，并进行最严格的清洁消杀与安全评估。与此同时，新增阳性感染者将主要转运进市级方舱。

吴清说：“借此机会，对方舱和定点医院以及各医疗、疾控单位的医务工作者和服务保障人员以及参与抗疫的采样检测等专业人员和基层工作人员等表示衷心的感谢！对阳性感染者表示诚挚的慰问，并祝愿早日康复、早日出舱出院与家人团圆。”（姜泓冰）