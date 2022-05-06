上海有序推进防范区基本生活必备业态“应开尽开”

上海7个区实现社会面基本清零，这些区的防范区商业网点线下营业恢复情况如何，如何做好相关场所防疫管理？5月6日上午举行的上海市疫情防控工作新闻发布会上，上海市商务委主任顾军表示，随着上海疫情防控社会面基本清零工作持续推进，将有更多防范区居民有限有序地走出小区购物。目前，各区正在安排相关网点线下开业计划，推动符合条件的超市卖场有序恢复营业。

截至5月5日，全市12家重点连锁超市卖场的1626家门店中，有1193家门店恢复营业，其中，220家门店恢复线下营业。相关超市卖场网点推行“线上集订集送”和“线下到店消费”的“双线服务”模式，为防范区居民提供到店服务，为封控区、管控区居民提供“线上集订集送”服务。

为进一步做好防范区分类管控措施下的生活物资保障工作，上海已印发《关于做好本市防范区商业网点线下开业的工作提示》，明确各区在严格落实各项疫情防控措施的前提下，有序推进防范区基本生活的必备业态“应开尽开”。

一是落实防疫措施。指导企业制定商业网点线下开业和防疫工作方案，在恢复经营前对场所环境开展一次全面的预防性消毒；严格把好进门入场关、清洁消毒关、人员管理关、场所限流关、证照查验关等“五关”；使用“场所码”或健康核验一体机“数字哨兵”。

二是做好闭环管理。指导线下开业的商业网点落实员工住宿，配备必要的防疫物资；属地政府为企业员工返岗提供支持，在交通、住宿、闭环管理和核酸检测等方面做好保障。

三是维护网点秩序。对线下开业的大型卖场、商超，各区提前协调公安、城管和志愿者等队伍，做好人员引导、进场限流、人员查验等工作，维护开业网点现场秩序。（姜泓冰）