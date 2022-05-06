上海立案查处保供食品安全违法行为27起

5月6日上午举行的上海市疫情防控工作第175场新闻发布会上， 上海市市场监管局二级巡视员陶爱莲介绍，近期，上海正在加强保供食品安全检查，从严从快打击食品安全违法行为。4月23日以来，市场监管部门累计查验保供物资食品971次，抽查物资10234件，共立案查处保供食品安全违法行为27起，其中移送公安机关1起。

接下来，市场监管部门还将继续会同相关部门对保供食品质量安全做好以下几个方面工作，守住食品安全底线：

一是加强与相关部门联动。继续加强与商务部门、街镇、发放组织者的对接联动，做好保供食品供应商经营资质查验。对没有经营资质、证照不符、严重违法失信的，予以“一票否决”。

二是落实企业主体责任。督促食品生产经营企业严格遵守《食品安全法》等法律法规，对食品生产经营行为负责。确保所提供的食品来源渠道合法合规，索证索票齐全，标签标识符合要求，食品在保质期内且无腐败变质等感官性状异常的情况，并按照要求做好食品采购、运输、贮存、分发等环节食品安全管控和记录，确保所有食品可以追溯。同时，保障退换货有足够备份和预案。如果个别礼包食品出现问题，应及时补发合格品。如果是批次食品问题，应立即启动应急预案，暂停发放，并召回已发放的问题食品，同时向商务部门和市场监管部门报告。

三是从严从重从快查处违法行为。市场监管部门对保供生活物资加强抽查查验，重点检查食品来源票证、感官性状、标签标识。必要时开展快速检测或抽样送检。一旦涉及食品安全违法行为，坚持“零容忍”，发现一起、查处一起。保持高压态势，震慑不法分子。对严重违法或屡查屡犯的，实施顶格处罚，直至吊销许可证；对故意违法、性质恶劣、后果严重的，还要追究企业法定代表人、主要负责人等相关责任人员的法律责任。构成犯罪的，及时移交司法机关处理。

为了让市民对保供食品“领得放心”“吃得安心”“问题解决称心”，陶爱莲建议，发放组织者和食品供应商进一步完善相关管理措施，比如对礼包加贴温馨提示，告知食品品种、贮存条件、供应商联系方式等内容。同时，畅通信息沟通渠道，使市民的疑问得到及时解答，问题食品能及时退换。（姜泓冰）