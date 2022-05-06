连续核酸检测是本轮上海疫情防控重要策略

上海已经进行了多轮筛查，这样一轮轮筛查具体原因是什么？5月6日上午举行的上海市疫情防控工作第175场新闻发布会上，上海市委常委、常务副市长吴清表示，为了跑赢病毒、尽早发现潜在感染者和切断潜在的传播链条，在社会面未清零的情况下，连续开展核酸检测成为了本轮疫情防控的重要策略。

本轮疫情的新冠病毒奥密克戎变异株传染性强、传播速度快、隐匿性强，很难一下子被发现。专家研究表明，当完成一轮全员核酸筛查后，那些已经感染且正在排毒的感染者，能通过核酸检测阳性而被筛查出来；而那些感染了病毒、暂时还没有向体外排毒的感染者，核酸检测结果显示阴性而无法被及时发现。

吴清表示，发现所有阳性感染者的前提就是要“应检尽检、不漏一户、不落一人”。为实现这个目标，我们将不断改进组织工作，营造更加安全、卫生、有序的采样环境，对阳性感染者和密切接触者要应转尽转、应隔尽隔，对阳性感染者所在楼栋的公共通道、电梯，应在感染者转运后立即进行终末消杀，打消部分市民对交叉感染的顾虑。同时，也需要广大市民认真履行疫情防控中个人的义务，参与每一轮核酸筛查，对自己负责、对他人负责、对社会负责。（姜泓冰）