上海深化清零攻坚十大行动，聚焦重点场所人群“拔点清面”

5月6日上午10:00，上海举行疫情防控工作第175场新闻发布会。上海市委常委、常务副市长吴清表示， 上海将不断改善民生保障。全力保障生活物资供给，畅通物资运输，积极组织货源，加大配送力度，努力保障居民的基本生活需求。积极调配全市医疗资源，保持各医疗机构急诊正常开放，畅通应急救治绿色通道，切实保障应急重症患者和特殊人群医疗需求。加快推进复工复产。在抓好面上疫情防控工作的同时，有序推进工业企业复工复产。汽车、集成电路、生物医药等重点产业链持续恢复，龙头企业继续保持稳定生产。

吴清说，当前，我市疫情防控处于“逆水行舟、不进则退”的关键时期。我们不能松劲、不能懈怠。坚持就是胜利。下一步，我们将深入学习贯彻落实习近平总书记在中央政治局常委会会议上的重要讲话精神，按照市委、市政府部署要求，毫不动摇坚持“动态清零”总方针，按照“四应四尽”要求，同步抓好降新增和防反弹两个重中之重，深化推进清零攻坚十大行动，坚决打赢大上海保卫战。

下一步，聚焦老旧小区、城中村、建筑工地、养老院等重点场所和配送寄递等重点人群，开展“拔点清面”行动；按照“三区”划分要求，开展社区管控行动；实施“核酸+抗原”组合筛查，开展检测筛查行动；坚持“2+4+24”原则，落实“三公”协同机制，开展流调排查行动；坚决落实“四应四尽”要求，第一时间阻断社区疫情传播链，开展转运隔离行动；统筹优化定点医院和方舱医院、隔离用房、核酸采样与检测等资源，开展腾换扩容行动；继续加大对高风险人群的中医药防疫干预，开展中医药干预行动；落实属地责任，分区分批分级开展清洁消毒行动；继续加强离沪管理，原则上非必要不离沪，对确需离沪的，严格查验核酸和抗原检测证明、健康码“绿码”等，同时继续加强区域协查，及时发送协查信息，开展防外溢行动；压实属地和行业主管部门防控责任，从严从紧从细从实落实各项防控措施，开展责任压实行动。

“我们将坚定信心，全面落实疫情防控的各项任务，全力实现社会面清零。在这里，我们由衷感谢全体市民的理解、配合、支持。我们将紧紧依靠全体市民，戮力同心共同抗击疫情，全力打赢这场硬仗大仗！”吴清说。（姜泓冰）