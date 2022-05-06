上海：已治愈出院者逾48万，目前在定点医院17644人、在方舱医院97327人

5月6日上午10:00，上海举行疫情防控工作第175场新闻发布会。上海市委常委、常务副市长吴清在会上介绍，近期，我们加强全市资源统筹，实施清零攻坚十大行动，巩固扩大工作成效。目前，已经达到基本清零的区正全力防止疫情反弹，加快实现社会面清零。其余区域继续从严从紧，实施全域严格管理、全员检测筛查、全面流调排查、全民清洁消杀，全程查漏补缺等防控措施，尽早实现社会面清零。

上海滚动开展检测筛查。采取“抗原+核酸”组合筛查，全面提高核酸检测效率，单轮检测逐步做到24小时内完成。5月1日至5日，累计核酸筛查4500余万人次。

从严从紧抓好社会面管控。按照“三区”划分要求，动态梯次调整“三区”管控范围，封控区人口数下降至约235万，管控区人口数约430万，防范区人口数上升至1667万。坚持非必要不离沪，严格落实离沪管控措施，强化区域协查和信息推送，有效防止疫情外溢。

持续提升医疗救治能力。在国家援沪医务人员大力支持下，在本市医务人员的奋力拼搏下，按照“四集中”原则，加强分类收治、中医药干预，努力提高治愈率、降低病亡率。目前，定点医院在院患者17644人，方舱医院在院患者97327人。已治愈出院481881例，占累计发现本土新冠肺炎感染者总数比例超过80%。

持续加大能力储备。全市本地隔离用房总数达12万间以上。建立市区定点医院44家，已开放救治床位2.5万张；方舱医院开放床位总数19.5万张。到5月5日，全市共布局设置各类常态化核酸采样点近9000个，其中5000多个点位已经开放运营。（姜泓冰）